"Никогда не знаешь, вернется или не вернется". Мика Ньютон поборола рак и призвала девушек регулярно обследоваться

Проживающая в США 34-летняя украинская певица Мика Ньютон, у которой в минувшем году диагностировали рак, заявила, что для полного восстановления понадобится пять лет.

Мика Ньютон: Как себя настроишь, так и будет Фото: mikanewton / Instagram

Проживающая в США 34-летняя украинская певица Мика Ньютон в 2019 году перенесла несколько операций после того, как у нее выявили рак яичника. Об этом она рассказала в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей.

"В прошлом году я заболела раком. Это был рак яичника. Поэтому я призываю всех женщин всегда проверяться", – рассказала Мика Ньютон.

Певица отметила, что первым симптомом заболевания стало вздутие живота.

"Я на спорт, я на диеты. У меня тогда все так прекрасно шло – я снималась для рекламы. Мы только поженились, у нас все было прекрасно и вдруг со мной что-то не то", – отметила певица.

Мика Ньютон призналась, что перенесла несколько операций, а чтобы полностью победить болезнь, ей понадобится пять лет.

"Первые три года – самые такие... Никогда не знаешь, вернется или не вернется. Но я считаю, как себя настроишь, так и будет", – подытожила она.

В 2011 году Мика Ньютон представляла Украину на конкурсе "Евровидение", заняв четвертое место. В том же году певица переехала в США.

В 2018 году артистка вышла замуж – избранником певицы стал владелец американского модельного агентства Saint Agency Крис Сааведра. О помолвке с ним Ньютон сообщила в сентябре 2017 года.