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Суд обязал Офис генпрокурора Украины открыть дело о подготовке Порошенко госпереворота

Печерский суд Киева установил судебный контроль над открытием дела о якобы подготовке государственного переворота экс-президентом, народным депутатом от "Европейской солидарности" Петром Порошенко осенью 2020 года, о которой рассказал в своем видеообращении бывший народный депутат Украины Давид Жвания.

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Печерский суд открыл дело о подготовке госпереворота осенью 2020 года
Печерский суд открыл дело о подготовке госпереворота осенью 2020 года
Фото: depositphotos.com

Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора Украины открыть дело о подготовке государственного переворота, о котором в одном из своих видеообращений рассказывал бывший народный депутат Украины Давид Жвания. Об этом 11 сентября в Facebook сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин. 

Над исполнением данного решения установлен судебный контроль, отметил Кузьмин.

"Как видите, Печерский суд усмотрел достаточно оснований для возбуждения дела по информации Жвании о подготовке государственного переворота осенью 2020 года", – написал депутат.

https://www.facebook.com/RRKuzmin/posts/3251564754919794

Он напомнил о том, что Жвания в своем видеообращении 21 августа подробно рассказал о деятельности преступного сообщества, возглавляемого, по его данным, пятым президентом Украины Петром Порошенко. 

"Кстати, вчерашнюю пресс-конференцию [экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины АлександраТурчинова и [бывшего генерального прокурора Украины Юрия] Луценко вполне можно расценивать как начало спецоперации по захвату власти. Жаль, что оснований для расследования дела не усмотрела генпрокурор Венедиктова, что ж, теперь будет работать, выполняя решение суда", – подытожил Кузьмин.

Жвания опубликовал 21 августа очередное видео, в котором рассказал, как Порошенко и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов организовали серию избиений на Майдане, "чтобы подогреть ненависть" к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

"Они 25 декабря 2013 года организовали избиение [народного депутата] Татьяны Черновол. Это было сделано ради того, чтобы не дать затихнуть Майдану, чтобы люди не начали расходиться", – говорил Жвания.

Также Жвания утверждал, что чиновники из Евросоюза получили взятку за поддержку Порошенко на выборах президента Украины в 2014 году. Экс-нардеп заявил, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина он передал еврочиновникам €5 млн. 

Жвания занимал пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в правительстве Юлии Тимошенко (2005), был депутатом Верховной Рады четырех созывов. В парламенте VII созыва (2012–2014) входил во фракцию Партии регионов, однако покинул ее после разгона студентов во время Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года. После Революции достоинства активного участия в украинской политике не принимал.

Теги: Юрий Луценко, Александр Турчинов, Давид Жвания, Ренат Кузьмин, Печерский суд, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, ОПЗЖ
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