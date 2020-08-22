ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Жвания обвинил Порошенко и Турчинова в похищении и избиении участников Майдана

Бывший народный депутат Давид Жвания записал новое видео, в котором говорит, что пятый президент Украины Петр Порошенко и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов организовали серию избиений на Майдане, "чтобы подогреть ненависть" к президенту Украины Виктору Януковичу.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Жвания: Порошенко мастер создания кризисов и провокаций. Он лучший специалист в Украине
Жвания: Порошенко – мастер создания кризисов и провокаций. Он – лучший специалист в Украине
Фото: eurosolidarity.org

Бывший народный депутат Давид Жвания обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием повлиять на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, чтобы она "прекратила деятельность преступной группировки", которую якобы возглавлял пятый президент Украины Петр Порошенко. Видео было опубликовано на YouTube-канале "Правда Давида Жвании" 21 августа.

Жвания считает, что информацию, которая была обнародована им раньше, игнорируют в Офисе генпрокурора Украины.

"Ваше окружение уже открыто обвинили в работе на Кремль. Сейчас все порохоботы – а я знаю этих людей, я сам их по просьбе Порошенко некоторое время финансировал – обвиняют вашу команду в предательстве. Потом они позовут людей на улицы, и вы уже не будете знать, что делать. Петр Порошенко – мастер создания кризисов и провокаций. Он – лучший специалист в Украине", – говорит Жвания.

По его мнению, чтобы подогреть ненависть людей к [президенту Украины Виктору] Януковичу, Порошенко и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов организовали серию избиений и похищений активистов Майдана.

"Они 25 декабря 2013 года организовали избиение [народного депутата] Татьяны Черновол. Это было сделано ради того, чтобы не дать затихнуть Майдану, чтобы люди не начали расходиться", – отметил Жвания.

Он также заявил, что с этой же целью 21 января 2014 года были похищены Игорь Луценко и Юрий Вербицкий.

"В январе ситуация очень накалилась и их было принято решение убить. Для Луценко все закончилось благополучно только потому, что его отчим, бывший глава Нацбанка Украины [Владимир] Стельмах догадывался, кто стоит за похищениями, и обзванивал всех лидеров оппозиции и просил за пасынка. Порошенко тогда лично дал команду отпустить его. За Вербицкого никто не звонил, его принесли в жертву амбициям Порошенко", – заявил Жвания.

22 июля Жвания записал видео, в котором заявил, что в 2014 году через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передал чиновникам из Евросоюза взятку в €5 млн за поддержку Порошенко.

ВИДЕО
Видео: Правда Давида Жвании / YouTube

Давид Жвания был депутатом Верховной Рады четырех созывов. В 2005 году он занимал пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в правительстве Юлии Тимошенко.

Злоумышленники похитили Луценко и Вербицкого из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность и отпустили. В результате пыток Вербицкий умер.

Теги: Виктор Янукович, Петр Порошенко, Татьяна Черновол, Александр Турчинов, Игорь Луценко, Давид Жвания, СНБО, Майдан, Юрий Вербицкий, Владимир Стельмах, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины
Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как ему снимают грим после съемок
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как ему снимают грим после съемок
"Этот язык ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
"Этот язык – ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
  Save The Day. Мэрайя Кэри записала новый трек с Лорин Хилл. Аудио
  Save The Day. Мэрайя Кэри записала новый трек с Лорин Хилл. Аудио
Судебные записи в штате Техас – виды, значение
Судебные записи в штате Техас – виды, значение PR
  Entrepreneur. Фаррелл Уильямс и Джей Зи выпустили клип. Видео
  Entrepreneur. Фаррелл Уильямс и Джей Зи выпустили клип. Видео
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить
alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить
В семь или восемь лет? Козловский запутался в рассказах о первом сексе
В семь или восемь лет? Козловский запутался в рассказах о первом сексе
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
Ефремов в суде выдвинул требование к Тихановской Telegram-канал Life Shot
Ефремов в суде выдвинул требование к Тихановской – Telegram-канал Life Shot
Мужа Легкоступовой отвели от гроба СМИ
Мужа Легкоступовой отвели от гроба – СМИ
Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"
Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым
"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS