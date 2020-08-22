Жвания обвинил Порошенко и Турчинова в похищении и избиении участников Майдана

Бывший народный депутат Давид Жвания записал новое видео, в котором говорит, что пятый президент Украины Петр Порошенко и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов организовали серию избиений на Майдане, "чтобы подогреть ненависть" к президенту Украины Виктору Януковичу.

Бывший народный депутат Давид Жвания обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием повлиять на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, чтобы она "прекратила деятельность преступной группировки", которую якобы возглавлял пятый президент Украины Петр Порошенко. Видео было опубликовано на YouTube-канале "Правда Давида Жвании" 21 августа.

Жвания считает, что информацию, которая была обнародована им раньше, игнорируют в Офисе генпрокурора Украины.

"Ваше окружение уже открыто обвинили в работе на Кремль. Сейчас все порохоботы – а я знаю этих людей, я сам их по просьбе Порошенко некоторое время финансировал – обвиняют вашу команду в предательстве. Потом они позовут людей на улицы, и вы уже не будете знать, что делать. Петр Порошенко – мастер создания кризисов и провокаций. Он – лучший специалист в Украине", – говорит Жвания.

По его мнению, чтобы подогреть ненависть людей к [президенту Украины Виктору] Януковичу, Порошенко и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов организовали серию избиений и похищений активистов Майдана.

"Они 25 декабря 2013 года организовали избиение [народного депутата] Татьяны Черновол. Это было сделано ради того, чтобы не дать затихнуть Майдану, чтобы люди не начали расходиться", – отметил Жвания.

Он также заявил, что с этой же целью 21 января 2014 года были похищены Игорь Луценко и Юрий Вербицкий.

"В январе ситуация очень накалилась и их было принято решение убить. Для Луценко все закончилось благополучно только потому, что его отчим, бывший глава Нацбанка Украины [Владимир] Стельмах догадывался, кто стоит за похищениями, и обзванивал всех лидеров оппозиции и просил за пасынка. Порошенко тогда лично дал команду отпустить его. За Вербицкого никто не звонил, его принесли в жертву амбициям Порошенко", – заявил Жвания.

22 июля Жвания записал видео, в котором заявил, что в 2014 году через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передал чиновникам из Евросоюза взятку в €5 млн за поддержку Порошенко.

ВИДЕО

Видео: Правда Давида Жвании / YouTube

Давид Жвания был депутатом Верховной Рады четырех созывов. В 2005 году он занимал пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в правительстве Юлии Тимошенко.

Злоумышленники похитили Луценко и Вербицкого из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность и отпустили. В результате пыток Вербицкий умер.