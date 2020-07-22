Жвания заявил, что через Климкина передал чиновникам из ЕС взятку в €5 млн за поддержку Порошенко

Еврочиновники получили взятку за поддержку Петра Порошенко на выборах президента Украины в 2014 году, заявил бывший народный депутат Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Порошенко. На видео с таким заявлением политика, размещенное 22 июля в YouTube-канале "Правда Давида Жвании", обратило внимание издание "Вести". На сегодня это единственное видео в данном канале, сам канал создан 19 июля.
На видео экс-нардеп заявляет, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина он передал еврочиновникам 5 миллионов евро.
"Непосредственно я и Климкин участвовали в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС", – сказал он.
Жвания утверждает, что Порошенко, а также экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и другие лидеры Майдана в 2014 году захватили власть для личного обогащения.
"Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, срывали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами. В группу входили [бывший нардеп от "Народного фронта" Николай] Мартыненко, Порошенко, Турчинов, [нынений мэр Киева Виталий] Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел [экс-нардепов Сергея] Пашинского и [бывшего спикера ВР Андрея] Парубия", – заявил он.
Политик добавил, что Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов и взял перед ними обязательства, которые в основном "отработал". Частью сделки, по его словам, была и должность мэра для Кличко.
"Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 4 миллиарда долларов", – сказал Жвания.
Ранее Жвания отрицал, что подавал иск в Окружной административный суд Киева с требованием запретить выезд из страны бывшим руководителям. В этом видео он подтвердил, что подавал иск и не отзывал его, как утверждает сейчас НАБУ. По словам Жвании, на него оказывали сильное давление Порошенко и его окружение.
Политик сообщил, что готов дать показания по этим фактам.
Давид Жвания был депутатом Верховной Рады четырех созывов. В 2005 году он занимал пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в правительстве Юлии Тимошенко.