Жвания заявил, что через Климкина передал чиновникам из ЕС взятку в €5 млн за поддержку Порошенко

Бывший народный депутат Давид Жвания утверждает, что в 2014 году передал взятку чиновникам из ЕС за поддержку Петра Порошенко в качестве кандидата в президенты. По его словам, посредником в этом был тогдашний посол Украины в ФРГ Павел Климкин.

Жвания заверил, что готов дать показания органам следствия по всем этим фактам Фото: zhvaniya.com

Еврочиновники получили взятку за поддержку Петра Порошенко на выборах президента Украины в 2014 году, заявил бывший народный депутат Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Порошенко. На видео с таким заявлением политика, размещенное 22 июля в YouTube-канале "Правда Давида Жвании", обратило внимание издание "Вести". На сегодня это единственное видео в данном канале, сам канал создан 19 июля.

На видео экс-нардеп заявляет, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина он передал еврочиновникам 5 миллионов евро.

"Непосредственно я и Климкин участвовали в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС", – сказал он.

Жвания утверждает, что Порошенко, а также экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и другие лидеры Майдана в 2014 году захватили власть для личного обогащения.

"Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, срывали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами. В группу входили [бывший нардеп от "Народного фронта" Николай] Мартыненко, Порошенко, Турчинов, [нынений мэр Киева Виталий] Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел [экс-нардепов Сергея] Пашинского и [бывшего спикера ВР Андрея] Парубия", – заявил он.

Политик добавил, что Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов и взял перед ними обязательства, которые в основном "отработал". Частью сделки, по его словам, была и должность мэра для Кличко.

"Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 4 миллиарда долларов", – сказал Жвания.

Ранее Жвания отрицал, что подавал иск в Окружной административный суд Киева с требованием запретить выезд из страны бывшим руководителям. В этом видео он подтвердил, что подавал иск и не отзывал его, как утверждает сейчас НАБУ. По словам Жвании, на него оказывали сильное давление Порошенко и его окружение.

Политик сообщил, что готов дать показания по этим фактам.

ВИДЕО

Видео: Правда Давида Жвании / YouTube

Давид Жвания был депутатом Верховной Рады четырех созывов. В 2005 году он занимал пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в правительстве Юлии Тимошенко.