ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Жвания заявил, что через Климкина передал чиновникам из ЕС взятку в €5 млн за поддержку Порошенко

Бывший народный депутат Давид Жвания утверждает, что в 2014 году передал взятку чиновникам из ЕС за поддержку Петра Порошенко в качестве кандидата в президенты. По его словам, посредником в этом был тогдашний посол Украины в ФРГ Павел Климкин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Жвания заверил, что готов дать показания органам следствия по всем этим фактам
Жвания заверил, что готов дать показания органам следствия по всем этим фактам
Фото: zhvaniya.com

Еврочиновники получили взятку за поддержку Петра Порошенко на выборах президента Украины в 2014 году, заявил бывший народный депутат Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Порошенко. На видео с таким заявлением политика, размещенное 22 июля в YouTube-канале "Правда Давида Жвании", обратило внимание издание "Вести". На сегодня это единственное видео в данном канале, сам канал создан 19 июля.

На видео экс-нардеп заявляет, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина он передал еврочиновникам 5 миллионов евро.

"Непосредственно я и Климкин участвовали в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС", – сказал он.

Жвания утверждает, что Порошенко, а также экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и другие лидеры Майдана в 2014 году захватили власть для личного обогащения.

"Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, срывали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами. В группу входили [бывший нардеп от "Народного фронта" Николай] Мартыненко, Порошенко, Турчинов, [нынений мэр Киева Виталий] Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел [экс-нардепов Сергея] Пашинского и [бывшего спикера ВР Андрея] Парубия", – заявил он.

Политик добавил, что Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов и взял перед ними обязательства, которые в основном "отработал". Частью сделки, по его словам, была и должность мэра для Кличко.

"Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 4 миллиарда долларов", – сказал Жвания.

Ранее Жвания отрицал, что подавал иск в Окружной административный суд Киева с требованием запретить выезд из страны бывшим руководителям. В этом видео он подтвердил, что подавал иск и не отзывал его, как утверждает сейчас НАБУ. По словам Жвании, на него оказывали сильное давление Порошенко и его окружение. 

Политик сообщил, что готов дать показания по этим фактам.

ВИДЕО
Видео: Правда Давида Жвании / YouTube

Давид Жвания был депутатом Верховной Рады четырех созывов. В 2005 году он занимал пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в правительстве Юлии Тимошенко.

Теги: Петр Порошенко, выборы, Александр Турчинов, Давид Жвания, Майдан, ФРГ, Павел Климкин, взятка, Евросоюз, административный суд, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Тебе идет быть мамой". Grosu показала свое "маленькое счастье"
"Тебе идет быть мамой". Grosu показала свое "маленькое счастье"
ABBA записала пять новых песен
ABBA записала пять новых песен
Чехия выделила €100 тыс. на съемки украинского фильма "Спас" режиссера Наконечного
Чехия выделила €100 тыс. на съемки украинского фильма "Спас" режиссера Наконечного
"Как школьница на каникулах". Племянница Ротару позировала на улицах Киева с оголенным животом
"Как школьница на каникулах". Племянница Ротару позировала на улицах Киева с оголенным животом
Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 колограммов. Фото до и после
Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 колограммов. Фото до и после
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
Ефросинина призналась, почему публичные люди отказывают ей в интервью
Ефросинина призналась, почему публичные люди отказывают ей в интервью
  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
  Metallica обнародовала в сети запись концерта в Берлине
  Metallica обнародовала в сети запись концерта в Берлине
Блум и Перри попрощалась со своим щенком, которого потеряли неделю назад
Блум и Перри попрощалась со своим щенком, которого потеряли неделю назад
Огневич заинтриговала сети романтическим снимком с режиссером своих клипов
Огневич заинтриговала сети романтическим снимком с режиссером своих клипов
"Посмотрите, как он вырос!" Кенсингтонский дворец обнародовал новый снимок принца Джорджа
"Посмотрите, как он вырос!" Кенсингтонский дворец обнародовал новый снимок принца Джорджа
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Гвоздева поделилась снимками с отдыха в Турции
Гвоздева поделилась снимками с отдыха в Турции
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
"Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS