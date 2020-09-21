"Сын спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке

Украинская телеведущая Алла Мазур призналась, что до последнего не решалась рассказать сыну Артему, что у нее диагностировали онкологическое заболевание.

Украинская телеведущая Алла Мазур, которая прошла лечение от онкологического заболевания, в эфире "ТСН. Тиждень" рассказала, как поговорила с сыном Артемом о болезни. Видео разместили на YouTube-канале ТСН.

"Я у него спросила: "Слышал ли ты о такой болезни?" Он схитрил, как оказалось, сказал, что нет. Я ему рассказала, что это такая продолжительная болезнь, она долго лечится, поэтому люди ее боятся, но у нас все будет хорошо. Он у меня спросил: "Ты умрешь?" Говорю: "Нет. Я тебе объяснила, будет длительный процесс лечения, но я обязательно поправлюсь", – рассказала телеведущая.

По словам Мазур, она решилась выйти в эфир без парика ради женщин, столкнувшихся с раком молочной железы.

"Я хочу попытаться показать, что и такие наши ультракороткие стрижки после борьбы с болезнью могут быть стильными, модными и, преодолев болезнь, можно остаться интересной и красивой женщиной. Я очень надеюсь, что это их вдохновит", – отметила она.

15 сентября Алле Мазур исполнилось 55 лет. Она родила сына летом 2008 года. Имени отца ребенка она не называет.

В ноябре 2019 года телеведущая заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. По словам Мазур, рассказать общественности о своем диагнозе она решилась, посоветовавшись с друзьями, семьей и коллегами.

19 мая 2020 года телеведущая сообщила, что основная часть лечения позади. В июле Мазур призналась, что врачи дают обнадеживающие прогнозы.

Телеведущая вышла в эфир "ТСН. Тиждень" без парика.