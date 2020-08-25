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25 августа, 2020
 
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"Завтрак, тщательно продуманный сыном, трюки на самокате". Мазур поделилась снимками с сыном

Украинская телеведущая Алла Мазур рассказала, как проводит досуг со своим 12-летним сыном Артемом.

Мазур: Оставлю немного счастливых летних воспоминаний
Мазур: Оставлю немного счастливых летних воспоминаний
Фото: allamazurofficial / Instagram

54-летняя украинская телеведущая Алла Мазур на своей странице в Instagram обнародовала подборку снимков с участием своего 12-летнего сына Артема. Телеведущая показала, как они проводили лето: пили чай и гуляли по улицам. 

"Оставлю здесь немного счастливых летних воспоминаний. И завтрак, тщательно продуманный сыном: "Мам, ты просто сиди, я все сделаю красиво". И трюки на самокате, которые суперски получаются и на ровной аллее – не только в скейпарке, и как легкая юбка приятно холодит ноги после жаркого дня, и ты чувствуешь себя просто невесомым перышком. Словом, сплошная романтика: не выезжая далеко от дома. Пусть у каждого из нас останутся такие счастливые тайники в памяти, куда так хорошо нырнуть потом, в облачные и дождливые дни. Но это уже будет другая история. Ну а пока – наше лето дома", – написала она.

Мазур родила сына летом 2008 года. Имени отца ребенка она не называет.

В ноябре 2019 года телеведущая заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболеваниеПо словам Мазур, рассказать общественности о своем диагнозе она решилась, посоветовавшись с друзьями, семьей и коллегами.

19 мая 2020 года телеведущая сообщила, что основная часть лечения позади. В июле Мазур призналась, что врачи дают обнадеживающие прогнозы.

Теги: онкология, телеведущая, Алла Мазур, лето
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