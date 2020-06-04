Алла Мазур, борющаяся с раком, показала фото без видимого макияжа

Ведущая программы "ТСН.Тиждень" на "1+1" Алла Мазур разместила в Instagram фото, сделанное в лифте офиса телеканала. На снимке она в маске и без видимого макияжа глаз.
"Приезжаешь в эфирный день в офис – а тут тебя звезды подстерегают на каждом шагу. Ну и как реагировать на такое?" – написала она.
Ведущая запечатлела мотивационные наклейки с призывами от известных личностей носить маску. В частности, на наклейках изображены украинский поэт Тарас Шевченко, папа римский и персонаж "Звездных войн" Дарт Вейдер.
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Приїжджаєш в ефірний день в офіс - а тут тебе зірки застерігають на кожному кроці * Ну і як не зреагувати на таке? * Вдалої і безпечної неділі бажаю усім! І чекаю в 19.30 на #1+1, в #ТСН-тижні. Крім головної сенсації тижня, поговоримо і про це: кому карантин послаблять відзавтра більше? І чи наближаємо цю перемогу - ми самі? *
О том, что у нее обнаружили рак, Мазур сообщила в ноябре 2019 года.
19 мая 2020 года телеведущая сообщила, что основная часть лечения позади.
Алла Мазур родилась 16 сентября 1965 года в Зинькове Хмельницкой области. Образование журналиста она получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
У Мазур есть 11-летний сын Артем.