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04 июня, 2020
 
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Алла Мазур, борющаяся с раком, показала фото без видимого макияжа

Украинская телеведущая Алла Мазур, у которой в 2019 году диагностировали онкологическое заболевание, сделала снимок в офисе.

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Мазур: Приезжаешь в эфирный день в офис а тут тебя звезды подстерегают на каждом шагу. Ну и как реагировать на такое?
Мазур: Приезжаешь в эфирный день в офис – а тут тебя звезды подстерегают на каждом шагу. Ну и как реагировать на такое?
Фото: allamazurofficial / Instagram

Ведущая программы "ТСН.Тиждень" на "1+1" Алла Мазур разместила в Instagram фото, сделанное в лифте офиса телеканала. На снимке она в маске и без видимого макияжа глаз.

"Приезжаешь в эфирный день в офис – а тут тебя звезды подстерегают на каждом шагу. Ну и как реагировать на такое?" – написала она.

Ведущая запечатлела мотивационные наклейки с призывами от известных личностей носить маску. В частности, на наклейках изображены украинский поэт Тарас Шевченко, папа римский и персонаж "Звездных войн" Дарт Вейдер.

О том, что у нее обнаружили рак, Мазур сообщила в ноябре 2019 года

19 мая 2020 года телеведущая сообщила, что основная часть лечения позади.

Алла Мазур родилась 16 сентября 1965 года в Зинькове Хмельницкой области. Образование журналиста она получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

У Мазур есть 11-летний сын Артем.

Теги: рак, онкология, телеведущая, Алла Мазур
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