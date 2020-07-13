Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах

Украинская телеведущая Алла Мазур, у которой в 2019 году диагностировали онкологическое заболевание, призналась, что решилась рассказать о своем диагнзе после советов коллег и родственников.

Мазур: Диагноз рак страшит многих, но не надо терять времени Фото: allamazurofficial / Instagram

Ведущая программы "ТСН.Тиждень" на "1+1" Алла Мазур, у которой диагностировали рак, рассказала в интервью программе "Світське життя" на "1+1", что ее состояние улучшается.

"Я сейчас, слава богу, чувствую себя хорошо. Последние анализы показали, что все движется позитивно, не хочу сглазить. Врачи говорят, что прогнозы очень обнадеживающие, я активно вернулась к работе. Хочу передать свой позитивный настрой в первую очередь тем, кто только услышал подобный диагноз. Он страшит многих и многие думают, стоит ли вступать в эту сложную, длительную и дорогостоящую борьбу. Но призываю всех – не надо терять времени, потому что я на собственном примере убедилась, что если не упустить это время, то процесс лечения и выздоровление происходит значительно быстрее", – заявила она.

По словам Мазур, рассказать общественности о своем диагнозе она решилась, посоветовавшись с друзьями, семьей и коллегами.

"Мы вместе пришли к выводу, что это будет полезно для всех. Я должна сказать, что эффект от этого есть. Это стало шоком и открытием для многих людей, но вместе с тем – толчком идти и проверяться. Немало моих знакомых сказали, что после моей публикации пошли и проверили состояние своего здоровья", – рассказала Мазур.

Телеведущая посоветовала людям со слабым иммунитетом в период пандемии коронавируса соблюдать дистанцию и носить защитные маски.

"Мы понимаем, что лекарств от COVID-19 сейчас нет, но, к счастью, эту болезнь регулирует разум. В этой ситуации спасают очень простые вещи, которые кажутся банальными, но самые нужные – социальная дистанция и маска. Мы можем стать спасителями друг для друга", – отметила Мазур.

Она добавила, что старается меньше посещать людные места. Но когда необходимо пойти в магазин или в школу, надевает маску, а если замечает, что кто-то нарушает дистанцию, не стесняется указать на это.

О том, что у нее обнаружили рак, Мазур сообщила в ноябре 2019 года.

19 мая 2020 года телеведущая сообщила, что основная часть лечения позади.

Алла Мазур родилась 16 сентября 1965 года в Зинькове Хмельницкой области. Образование журналиста она получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.