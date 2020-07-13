Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2020
 
Новости

Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах

Украинская телеведущая Алла Мазур, у которой в 2019 году диагностировали онкологическое заболевание, призналась, что решилась рассказать о своем диагнзе после советов коллег и родственников.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мазур: Диагноз рак страшит многих, но не надо терять времени
Мазур: Диагноз рак страшит многих, но не надо терять времени
Фото: allamazurofficial / Instagram

Ведущая программы "ТСН.Тиждень" на "1+1" Алла Мазур, у которой диагностировали рак, рассказала в интервью программе "Світське життя" на "1+1", что ее состояние улучшается.

"Я сейчас, слава богу, чувствую себя хорошо. Последние анализы показали, что все движется позитивно, не хочу сглазить. Врачи говорят, что прогнозы очень обнадеживающие, я активно вернулась к работе. Хочу передать свой позитивный настрой в первую очередь тем, кто только услышал подобный диагноз. Он страшит многих и многие думают, стоит ли вступать в эту сложную, длительную и дорогостоящую борьбу. Но призываю всех – не надо терять времени, потому что я на собственном примере убедилась, что если не упустить это время, то процесс лечения и выздоровление происходит значительно быстрее", – заявила она.

По словам Мазур, рассказать общественности о своем диагнозе она решилась, посоветовавшись с друзьями, семьей и коллегами.

"Мы вместе пришли к выводу, что это будет полезно для всех. Я должна сказать, что эффект от этого есть. Это стало шоком и открытием для многих людей, но вместе с тем – толчком идти и проверяться. Немало моих знакомых сказали, что после моей публикации пошли и проверили состояние своего здоровья", – рассказала Мазур.

Телеведущая посоветовала людям со слабым иммунитетом в период пандемии коронавируса соблюдать дистанцию и носить защитные маски.

"Мы понимаем, что лекарств от COVID-19 сейчас нет, но, к счастью, эту болезнь регулирует разум. В этой ситуации спасают очень простые вещи, которые кажутся банальными, но самые нужные – социальная дистанция и маска. Мы можем стать спасителями друг для друга", – отметила Мазур.

Она добавила, что старается меньше посещать людные места. Но когда необходимо пойти в магазин или в школу, надевает маску, а если замечает, что кто-то нарушает дистанцию, не стесняется указать на это.

О том, что у нее обнаружили рак, Мазур сообщила в ноябре 2019 года

19 мая 2020 года телеведущая сообщила, что основная часть лечения позади.

Алла Мазур родилась 16 сентября 1965 года в Зинькове Хмельницкой области. Образование журналиста она получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Теги: карантин, лечение, онкология, телеведущая, болезнь, признание, Алла Мазур, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь и спецслужбы
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь и спецслужбы
Владимир ПОПОВ
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение
Алеся БАЦМАН
"Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину
"Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это увлекает меня целиком и полностью". Loboda осваивает новую профессию
"Это увлекает меня целиком и полностью". Loboda осваивает новую профессию
Внук Элвиса Пресли и единственный сын Лизы Марии Пресли совершил суицид
Внук Элвиса Пресли и единственный сын Лизы Марии Пресли совершил суицид
Умерла жена Траволты
Умерла жена Траволты
"Мамин помощник". Tarabarova показала, как ее годовалый сын убирает дома
"Мамин помощник". Tarabarova показала, как ее годовалый сын убирает дома
"Это вызвало шок!", "Как так выглядеть после родов?". Джамала показала фигуру
"Это вызвало шок!", "Как так выглядеть после родов?". Джамала показала фигуру
  American Reckoning. Группа Bon Jovi посвятила клип Джорджу Флойду. Видео
  American Reckoning. Группа Bon Jovi посвятила клип Джорджу Флойду. Видео
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Анита Цой вылечилась от COVID-19
Анита Цой вылечилась от COVID-19
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
Фронтмен группы "Плач Єремії" Чубай сыграет камерный концерт в Caribbean Club
Фронтмен группы "Плач Єремії" Чубай сыграет камерный концерт в Caribbean Club
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
  Дуа Липа презентовала анимационный клип на поп-галлюциноген Hallucinate
  Дуа Липа презентовала анимационный клип на поп-галлюциноген Hallucinate
  "Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
  "Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия
Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS