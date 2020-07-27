Мазур рассказала, почему разрешила 12-летнему сыну стать платиновым блондином

54-летняя украинская телеведущая Алла Мазур на своей странице в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлен ее 12-летний сын Артем с новым цветом волос – из шатена он превратился в платинового блондина.
По словам Мазур, прежде чем разрешить сыну сменить цвет волос, они с ним долго спорили. В качестве аргумента сын Мазур привел тот факт, что его одноклассники носят цветные волосы.
Мазур также вспомнила, что в юности и сама какое-то время была блондинкой. Принять решение ведущей помог совет психолога о том, что ребенку лучше пережить подобный опыт сейчас, а не когда он станет взрослым.
"Если бунт нельзя подавить – его надо возглавить. Надеюсь, что к осени он наиграется и мы сможем приблизить цвет его светлых кудрей к школьному формату", – резюмировала Мазур.
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Нове покоління заявляє про свої права) "Якщо викладаєш мої фото - повідомив мені син після минулого посту - давай і посилання на профіль" Артем ще тільки освоює секрети інстаграму, і акаунт у нього не надто багатий. Але угода є угода. І посилання я таки напишу - наприкінці) А поки - обіцяний комент про колір його волосся: що привернув уваги більше, ніж наша рибка))) Так, ми теж довго сперечалися з цього приводу. Просто заборонити - цей принцип не діє, я пересвідчилась не раз. Тому намагалась переконувати. Але на мій аргумент "фарба зіпсує твоє волосся" - Тьомка нагадував про однокласників і однокласниць. А там були... і білі, і рожеві, і фіолетові, і навіть зелені кольори) Причому гарним знанням це ніяк не шкодило. І волоссю, здається, теж)) А на запитання "навіщо воно тобі треба взагалі?" - була відповідь: "а ти сама ніколи не пробувала?" А я - таки пробувала!) І блондинкою була) Правда, недовго. І трохи в старшому віці, коли вже працювала на радіо. Але добре пам'ятаю, як цей відтінок додає тобі легкості і грайливості. На мене, принаймні, він діяв саме так))) У випадку з Тьомою блонд був не єдиним варіантом. І коли мова зайшла про вибір між чорним, синім чи зеленим - я порадилась з педагогами... почитала статті психологів... дізналась, що краще дати дітям пережити цей досвід саме у віці підлітка, а не залишати експерименти над собою до років 30-ти... що це пошук себе і внутрішній бунт... а якщо бунт не можеш погасити - треба його очолити))) Словом, після "дистанційного" останнього дзвінка - пішли ми до улюбленого майстра ведучих ТСН @ValentinStarodub. Він підібрав прийнятний тон і якісну фарбу... І вийшло те, що примирило і мене, і сина (див. фото вгорі)Тьомка тепер відчуває себе крутим блондином, бореться за кожен сантиметр відрослого волосся і вчиться правильно за ним доглядати - бо фарба таки сушить. Ну а я сподіваюсь, що до осені він цим награється, подорослішає ще більше, і ми якось наблизимо його світлі кучері до шкільного формату)) Чи не так, мій любимий @street_boy0009?#нашелітовдома#пригодиТьоми
Так сын ведущей выглядел до покраски волос.
Мазур родила сына летом 2008 года.
В ноябре 2019 года телеведущая заявила, что у нее диагностировали онкологию. По словам Мазур, рассказать общественности о своем диагнозе она решилась, посоветовавшись с друзьями, семьей и коллегами.
19 мая 2020 года телеведущая сообщила, что основная часть лечения позади. В июле Мазур призналась, что врачи дают обнадеживающие прогнозы.