Мазур рассказала, почему разрешила 12-летнему сыну стать платиновым блондином

Украинская телеведущая Алла Мазур обнародовала в сети снимки 12-летнего сына Артема.

54-летняя украинская телеведущая Алла Мазур на своей странице в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлен ее 12-летний сын Артем с новым цветом волос – из шатена он превратился в платинового блондина.

По словам Мазур, прежде чем разрешить сыну сменить цвет волос, они с ним долго спорили. В качестве аргумента сын Мазур привел тот факт, что его одноклассники носят цветные волосы.

Мазур также вспомнила, что в юности и сама какое-то время была блондинкой. Принять решение ведущей помог совет психолога о том, что ребенку лучше пережить подобный опыт сейчас, а не когда он станет взрослым.

"Если бунт нельзя подавить – его надо возглавить. Надеюсь, что к осени он наиграется и мы сможем приблизить цвет его светлых кудрей к школьному формату", – резюмировала Мазур.

Так сын ведущей выглядел до покраски волос.

Фото: allamazurofficial / Instagram

Мазур родила сына летом 2008 года.

В ноябре 2019 года телеведущая заявила, что у нее диагностировали онкологию. По словам Мазур, рассказать общественности о своем диагнозе она решилась, посоветовавшись с друзьями, семьей и коллегами.

19 мая 2020 года телеведущая сообщила, что основная часть лечения позади. В июле Мазур призналась, что врачи дают обнадеживающие прогнозы.