Бульвар Шоубиз
 
16 сентября, 2020
 
Новости

Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика

Украинская телеведущая Алла Мазур показала обложки для журнала Marie Claire.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мазур: Я жива и это большое достижение года прошлого
Мазур: Я жива – и это большое достижение года прошлого
Фото: Сніданок з 1+1 / Facebook

Украинская телеведущая Алла Мазур, которая прошла лечение от онкологического заболевания, снялась для издания Marie Claire без парика. Фото она разместила на своей странице в Instagram 15 сентября.

"Привет, мой новый год! Я жива – и это большое достижение года прошлого. Постояла мысленно на краю – и получила еще больше внутренней свободы. Увидела себя новую – и почувствовала, что этой свободой можно поделиться и поддержать других. Тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии: некий особый джек-пот. Но шанс выздороветь – есть. И чем раньше начать борьбу – тем выше. Меня вдохновляла одна зрительница. Автор: "Ваша работа в эфире доказывает нам, что победить – можно". Теперь хочу убедить, что и визуальных последствий этой борьбы особенно бояться не стоит. Потому что главное – очистить организм. А волосы – отрастут. И жизнь подкинет вам новый образ, который может оказаться неожиданно симпатичным. Даже модным и актуальным, как оказалось в моем случае", – отметила Мазур.

Телеведущая сообщила, что начала учиться. Как именно называется учебное заведение, она не уточнила.

"Давно хотела поучиться: чтобы не только учить других. Записалась в группу. И вот – получила. Первое занятие – сегодня. В мой день рождения", – рассказала она.

15 сентября Алле Мазур исполнилось 55 лет.

В ноябре 2019 года телеведущая заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. По словам Мазур, рассказать общественности о своем диагнозе она решилась, посоветовавшись с друзьями, семьей и коллегами.

19 мая 2020 года телеведущая сообщила, что основная часть лечения позади. В июле Мазур призналась, что врачи дают обнадеживающие прогнозы.

Теги: рак, онкология, телеведущая, фотосессия, Алла Мазур
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Анатолий Анатолич: Отца убил конченый наркоман, когда мне было 2,5 года. Он приехал за дозу участвовать в разборках
  Анатолий Анатолич: Отца убил конченый наркоман, когда мне было 2,5 года. Он приехал за дозу участвовать в разборках
Алеся БАЦМАН
  "Эта "бодяга" туда‑сюда качается". Главное из встречи Путина и Лукашенко
  "Эта "бодяга" туда‑сюда качается". Главное из встречи Путина и Лукашенко
Наталия ДВАЛИ
Записки бывшего подполковника КГБ: Операция "Турнир" в Канаде. Что скрывали советские спецслужбы под играми в хоккей
Записки бывшего подполковника КГБ: Операция "Турнир" в Канаде. Что скрывали советские спецслужбы под играми в хоккей
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Волшебник". Молодая жена Петросяна впервые опубликовала фото с мужем
"Волшебник". Молодая жена Петросяна впервые опубликовала фото с мужем
Жена футболиста Зинченко показала свадебные фото
Жена футболиста Зинченко показала свадебные фото
Развели и обокрали. Тарзан публично признался в измене Королевой. Видео
Развели и обокрали. Тарзан публично признался в измене Королевой. Видео
  "Мандалорец". Вышел трейлер второго сезона сериала. Видео
  "Мандалорец". Вышел трейлер второго сезона сериала. Видео
"Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких". Любовница Тарзана
"Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких". Любовница Тарзана
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Никитюк снялась в плавках и рубашке на голое тело
Никитюк снялась в плавках и рубашке на голое тело
Пассия бывшего мужа Каминской занялась спортом с Ризатдиновой
Пассия бывшего мужа Каминской занялась спортом с Ризатдиновой
"Я здесь, чтобы исследовать древние рецепты исцеления и долголетия". Руслана с важной миссией отправилась в Карпаты
"Я здесь, чтобы исследовать древние рецепты исцеления и долголетия". Руслана с важной миссией отправилась в Карпаты
Требует вернуть ценности. Кэмпбелл судится с российским бизнесменом Дорониным – СМИ
Требует вернуть ценности. Кэмпбелл судится с российским бизнесменом Дорониным – СМИ
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Наконец-то что-то другое". В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже
"Наконец-то что-то другое". В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила лирическую песню. Аудио
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила лирическую песню. Аудио
"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта
"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта
  "Отец". Вышел трейлер фильма с Хопкинсом и Колман. Видео
  "Отец". Вышел трейлер фильма с Хопкинсом и Колман. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS