Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика

Украинская телеведущая Алла Мазур показала обложки для журнала Marie Claire.

Украинская телеведущая Алла Мазур, которая прошла лечение от онкологического заболевания, снялась для издания Marie Claire без парика. Фото она разместила на своей странице в Instagram 15 сентября.

"Привет, мой новый год! Я жива – и это большое достижение года прошлого. Постояла мысленно на краю – и получила еще больше внутренней свободы. Увидела себя новую – и почувствовала, что этой свободой можно поделиться и поддержать других. Тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии: некий особый джек-пот. Но шанс выздороветь – есть. И чем раньше начать борьбу – тем выше. Меня вдохновляла одна зрительница. Автор: "Ваша работа в эфире доказывает нам, что победить – можно". Теперь хочу убедить, что и визуальных последствий этой борьбы особенно бояться не стоит. Потому что главное – очистить организм. А волосы – отрастут. И жизнь подкинет вам новый образ, который может оказаться неожиданно симпатичным. Даже модным и актуальным, как оказалось в моем случае", – отметила Мазур.

Телеведущая сообщила, что начала учиться. Как именно называется учебное заведение, она не уточнила.

"Давно хотела поучиться: чтобы не только учить других. Записалась в группу. И вот – получила. Первое занятие – сегодня. В мой день рождения", – рассказала она.

15 сентября Алле Мазур исполнилось 55 лет.

В ноябре 2019 года телеведущая заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. По словам Мазур, рассказать общественности о своем диагнозе она решилась, посоветовавшись с друзьями, семьей и коллегами.

19 мая 2020 года телеведущая сообщила, что основная часть лечения позади. В июле Мазур призналась, что врачи дают обнадеживающие прогнозы.