  Алла Мазур впервые вышла в эфир без парика. Видео

Украинская телеведущая Алла Мазур рассказала, как решилась на публичный выход без парика после борьбы с онкологическим заболеванием.

Мазур: Честно говоря, я и сама не знала, как будут разворачиваться события, и опасалась, как будет восстанавливаться организм Скриншот: ТСН / YouTube

Украинская телеведущая Алла Мазур, которая прошла лечение от онкологического заболевания, впервые вышла в эфир "ТСН. Тиждень" без парика. Видео разместили на YouTube-канале ТСН.

Телеведущая предстала в синем платье и нюдовых туфлях.

"Честно говоря, я и сама не знала, как будут разворачиваться события, и опасалась, как будет восстанавливаться организм, но потом увидела себя такой и подумала: а ничего", – призналась телеведущая.

ВИДЕО

Видео: ТСН / YouTube

15 сентября Алле Мазур исполнилось 55 лет.

В ноябре 2019 года телеведущая заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. По словам Мазур, рассказать общественности о своем диагнозе она решилась, посоветовавшись с друзьями, семьей и коллегами.

19 мая 2020 года телеведущая сообщила, что основная часть лечения позади. В июле Мазур призналась, что врачи дают обнадеживающие прогнозы.