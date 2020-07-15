ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Ирина получила инсульт". Луценко рассказал, почему его супруга сложила мандат

Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что его супруге Ирине Луценко было сложно работать в Верховной Раде IX созыва, поскольку монобольшинство не поддерживало ее инициативы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Луценко: Сейчас Ирина счастлива, что ее там нет
Луценко: Сейчас Ирина счастлива, что ее там нет
Фото: Ірина Луценко / Facebook

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью "Буквам", которое вышло 14 июля, рассказал, что его жена, бывший народный депутат Ирина Луценко перенесла инсульт.

Он не уточнил, когда это произошло. Но из контекста можно сделать вывод, что в 2019 году, когда Луценко решила сдать депутатский мандат.

"Моя жена сложила мандат. У нее была серьезная проблема со здоровьем, если уж так откровенно говорить. Она получила инсульт. Слава богу, успели довезти до больницы через эти пробки", – рассказал Луценко.

Бывший генпрокурор заявил, что его супруге было сложно работать в Верховной Раде нынешнего созыва, поскольку монобольшинство не поддерживало ее инициативы.

"Ирина  перфекционист. Она где-то в четыре-пять утра читала проекты законов, которые должна была презентовать, и массу аналитики, которая с этим связана. И она просто убивала себя тем, что принимала так близко к сердцу то, что происходит. [Помню:] в который раз приходит в истерике  я не знаю, три дня просто не спит, потому что на экологическом комитете, куда она записалась, завалили очень нужный закон, который экологические активисты пробивают несколько десятков лет. Я говорю: "Ира, ты же понимаешь, что ты – Луценко, и никто из "Слуг народа" тебя не поддержит". Она мне говорит: "Понимаешь, они слова мне не дали, хамят". И она не могла из-за этого успокоиться: "Это же не мне надо, это же государству надо", – сказал Луценко.

После этого, по его словам, было принято решение, что Луценко нужно уйти из Рады.

"Мы приняли решение, что пребывание в этом парламенте ее просто добивает. Еще и слишком, скажу откровенно. Сейчас она счастлива, что ее там нет. Потому что представить себя в центре этого низкопробного шоу невозможно. Еще один момент. Ирина сказала: "Я солдат, я буду выкладываться на сто, а когда я заболела, я не могу выкладываться. Пусть вместо меня будет солдат, которым является [Владимир] Вятрович", – рассказал Луценко. 

Ирина Луценко была депутатом Верховной Рады VII, VIII и IX созывов. В парламент IX созыва была избрана по спискам "Европейской солидарности" (№15). 

4 ноября 2019 года Луценко сообщила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий в связи с состоянием здоровья. 12 ноября Рада одобрила это решение.

Вместо Луценко народным депутатом стал бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. 

Теги: Верховная Рада, Юрий Луценко, Ирина Луценко, болезнь, инсульт, Европейская солидарность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Criss Cross. Вышел клип The Rolling Stones на песню 1973 года. Видео
  Criss Cross. Вышел клип The Rolling Stones на песню 1973 года. Видео
"Просто счастлив". Томас Андерс обнародовал фото с женой спустя 20 лет после свадьбы
"Просто счастлив". Томас Андерс обнародовал фото с женой спустя 20 лет после свадьбы
"Могут шутить мне пох.". Собчак рассказала, как отреагирует на шутку о трагической гибели своих мамы, сына и мужа
"Могут шутить – мне пох.". Собчак рассказала, как отреагирует на шутку о трагической гибели своих мамы, сына и мужа
57-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась обнаженной
57-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась обнаженной
"Если я так накрашусь, то Баба Яга воскреснет". В Instagram обсуждают яркий макияж певицы Tarabarova
"Если я так накрашусь, то Баба Яга воскреснет". В Instagram обсуждают яркий макияж певицы Tarabarova
"Слишком молодая для седых волос". Старшая дочь Уиллиса поседела в 31 год
"Слишком молодая для седых волос". Старшая дочь Уиллиса поседела в 31 год
"Музыка – это единственная сила, которая нас объединяет". Maruv призвала слушать ее на российской музыкальной платформе
"Музыка – это единственная сила, которая нас объединяет". Maruv призвала слушать ее на российской музыкальной платформе
"Двойняшки". 53-летняя Хайек поблагодарила мать за хорошую наследственность. Фото
"Двойняшки". 53-летняя Хайек поблагодарила мать за хорошую наследственность. Фото
Пресс-атташе посольства США в Украине Кастилло спел украинскую песню по случаю завершения срока пребывания в должности
Пресс-атташе посольства США в Украине Кастилло спел украинскую песню по случаю завершения срока пребывания в должности
50 млн треков и 4 млрд плейлистов. Музыкальный сервис Spotify стал доступен в Украине
50 млн треков и 4 млрд плейлистов. Музыкальный сервис Spotify стал доступен в Украине
"С Путиным на рыбалочке?". Ляшко показал, как отдыхает в Черниговской области
"С Путиным на рыбалочке?". Ляшко показал, как отдыхает в Черниговской области
"Легких родов", "Пусть ваша Тополька родится здоровенькая". Alyosha сообщила, что скоро родит
"Легких родов", "Пусть ваша Тополька родится здоровенькая". Alyosha сообщила, что скоро родит
"Фото заряжены на начало отпуска для всех!". Джамала показала архивные снимки
"Фото заряжены на начало отпуска для всех!". Джамала показала архивные снимки
  Isolation. Барабанщик Queen Тейлор выпустил клип на трек о самоизоляции. Видео
  Isolation. Барабанщик Queen Тейлор выпустил клип на трек о самоизоляции. Видео
Этикет с Фреймут. Телеведущая рассказала, что делать с постелью в гостях
Этикет с Фреймут. Телеведущая рассказала, что делать с постелью в гостях
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
16 лет вместе. Шевченко поздравил жену с годовщиной свадьбы
16 лет вместе. Шевченко поздравил жену с годовщиной свадьбы
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS