"Ирина получила инсульт". Луценко рассказал, почему его супруга сложила мандат

Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что его супруге Ирине Луценко было сложно работать в Верховной Раде IX созыва, поскольку монобольшинство не поддерживало ее инициативы.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью "Буквам", которое вышло 14 июля, рассказал, что его жена, бывший народный депутат Ирина Луценко перенесла инсульт.

Он не уточнил, когда это произошло. Но из контекста можно сделать вывод, что в 2019 году, когда Луценко решила сдать депутатский мандат.

"Моя жена сложила мандат. У нее была серьезная проблема со здоровьем, если уж так откровенно говорить. Она получила инсульт. Слава богу, успели довезти до больницы через эти пробки", – рассказал Луценко.

Бывший генпрокурор заявил, что его супруге было сложно работать в Верховной Раде нынешнего созыва, поскольку монобольшинство не поддерживало ее инициативы.

"Ирина – перфекционист. Она где-то в четыре-пять утра читала проекты законов, которые должна была презентовать, и массу аналитики, которая с этим связана. И она просто убивала себя тем, что принимала так близко к сердцу то, что происходит. [Помню:] в который раз приходит в истерике – я не знаю, три дня просто не спит, потому что на экологическом комитете, куда она записалась, завалили очень нужный закон, который экологические активисты пробивают несколько десятков лет. Я говорю: "Ира, ты же понимаешь, что ты – Луценко, и никто из "Слуг народа" тебя не поддержит". Она мне говорит: "Понимаешь, они слова мне не дали, хамят". И она не могла из-за этого успокоиться: "Это же не мне надо, это же государству надо", – сказал Луценко.

После этого, по его словам, было принято решение, что Луценко нужно уйти из Рады.

"Мы приняли решение, что пребывание в этом парламенте ее просто добивает. Еще и слишком, скажу откровенно. Сейчас она счастлива, что ее там нет. Потому что представить себя в центре этого низкопробного шоу невозможно. Еще один момент. Ирина сказала: "Я солдат, я буду выкладываться на сто, а когда я заболела, я не могу выкладываться. Пусть вместо меня будет солдат, которым является [Владимир] Вятрович", – рассказал Луценко.

Ирина Луценко была депутатом Верховной Рады VII, VIII и IX созывов. В парламент IX созыва была избрана по спискам "Европейской солидарности" (№15).

4 ноября 2019 года Луценко сообщила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий в связи с состоянием здоровья. 12 ноября Рада одобрила это решение.

Вместо Луценко народным депутатом стал бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.