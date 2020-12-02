Исполнитель роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце" умер от COVID-19

Российский актер Борис Плотников, сыгравший доктора Боменталя в фильме "Собачье сердце", скончался на 71-м году жизни. Последнюю неделю заразившийся коронавирусом актер был подключен к ИВЛ.

Плотников родился в 1949 году Фото: Gitis.net

70-летний советский и российский актер Борис Плотников умер после заражения коронавирусом. О смерти актера 2 декабря сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

Сообщается, что в течение последней недели актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Плотников родился 2 апреля 1949 года в России. Известность актеру принесла роль доктора Борменталя в фильме российского режиссера Владимира Бортко "Собачье сердце" (1988). Плотников – автор книги "Моя надежда, мука и награда…". В ГИТИС Плотников руководил художественной мастерской.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 декабря в России коронавирус подтвердили у 2 млн 347 тыс. человек, 1 млн 830 тыс. заболевших выздоровело, 41 053 – умерло. Об этом свидетельствуют данные портала "Стопкоронавирус.РФ".