Умер гендиректор КБ "Южное", у него был COVID-19

Сообщая о смерти гендиректора днепровского КБ "Южный" Александра Дегтярева, Офис президента Украины отметил, что он был человеком, который "ломал стереотипы и расширял горизонты".

От коронавирусной инфекции скончался генеральный директор государственного предприятия из Днепра "Конструкторское бюро "Южное" Александр Дегтярев. Об этом Офис президента Украины проинформировал 24 ноября в Facebook.

"Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий COVID забрал еще одного украинца – Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты", – говорится в сообщении.

Дегтяреву было 69 лет, гендиректором КБ "Южное" он стал в 2018 году.

В Украине по состоянию на 24 ноября подтвердили 647 976 случаев коронавирусной инфекции, из них 12 287 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 11 263 пациента с COVID-19, выздоровели 299 358 человек.