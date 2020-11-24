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COVID-19 в Украине. В Киеве рекордный для одного региона суточный прирост больных

За последние сутки в Киеве подтвердили 1422 новых случая коронавирусной инфекции.

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В Киеве проводят больше всего тестирований на коронавирус
В Киеве проводят больше всего тестирований на коронавирус
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За сутки в Киеве коронавирусную инфекцию подтвердили у 1422 пациентов, проинформировал 24 ноября в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

Это рекордный для одного региона показатель суточного прироста больных, предыдущий был зафиксирован тоже в Киеве 20 ноября – 1391 случай.

"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1422 больных коронавирусом. Умерли 30 человек. Всего коронавирус унес жизни 1173 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 61 640", – написал Кличко.

По его данным, среди инфицированных за последние 24 часа есть девятимесячная девочка и мальчик в возрасте 23 дней.

"В больницы столицы госпитализировали 68 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей", – отметил мэр.

За сутки в столице выздоровели от COVID-19 347 человек, в общей сложности коронавирус преодолел 21 091 житель Киева.

Сутками ранее в столице от коронавируса избавились только два человека.

По данным Минздрава, в Киеве самый высокий процент тестирования на коронавирус – 345,8 на 100 тыс. населения за последние семь дней.

В Украине по состоянию на 24 ноября подтвердили 647 976 случаев коронавирусной инфекции, из них 12 287 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 11 263 пациента с COVID-19, выздоровели 299 358 человек.

Теги: Виталий Кличко, эпидемия, рекорд, мальчик, регионы, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование, мэр
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