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Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездные войны"

В возрасте 85 лет скончался актер и бодибилдер Дэвид Проуз. Он сыграл роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездные войны". Также Проуз играл в картинах "Казино Рояль", "Заводной апельсин" и других.

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До того, как заняться актерством, Проуз являлся профессиональным бодибилдером и тяжелоатлетом
До того, как заняться актерством, Проуз являлся профессиональным бодибилдером и тяжелоатлетом
Фото: EPA

Умер английский актер Дэвид Проуз, сыгравший роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездные войны". Об этом в Twitter сообщило актерское агентство Bowington Management, клиентом которого был Проуз.

"С огромным сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру объявляем, что наш клиент Дэвид Проуз скончался в возрасте 85 лет", – говорится в сообщении.

Агент актера Томас Боуингтон в комментарии Mirror отметил, что он умер после непродолжительной болезни.

Проуз родом из Бристоля (Великобритания). До того, как заняться актерством, он являлся профессиональным бодибилдером и тяжелоатлетом и тренировал Кристофера Рива для роли Супермена. Первой картиной, в которой Проуз появился в качестве актера, стало "Казино Рояль" по роману Яна Флеминга о Джеймсе Бонде. В фильме он сыграл монстра Франкенштейна. Помимо прочего, Проуз получил известность благодаря ролям в таких картинах, как "Заводной апельсин" (1971) и "В Помпеях" (1971).

Самой популярной роль Проуза считает роль Дарта Вейдера в классической трилогии "Звездные войны"(1977–1983). Однако актер только носил костюм героя, голос персонажу дал американец Джеймс Эрл Джонс. Причиной приглашения другого актера для озвучки стал акцент и неустрашающий голос Проуза.

В Великобритании Проуз также знаменитый ролью супергероя – Человека Кодекса Зеленого Креста, который учил детей правилам дорожного движения. Благодаря ей в 2000 году он стал кавалером ордена Британской Империи.

Теги: Дарт Вейдер, фильм, Звездные войны, актер
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