В США состоялась мировая премьера фильма "Звездные войны: Восхождение Скайуокера". Фоторепортаж
В Лос-Анджелесе 17 декабря состоялась мировая премьера фильма "Звездные войны: Врсхождение Скайуокера" – девятой части космической саги. Фото разместили на странице Star Wars в Facebook. На мероприятии появились актеры фантастической саги Дейзи Ридли, Билли Ди Уильямс, Джон Бойега, Адам Драйвер, Кери Расселл, режиссер Джеффри Джейкоб Абрамс. Премьеру посетил также Харрисон Форд, исполнивший роль Хана Соло в четырех частях франшизы "Звездные войны".
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