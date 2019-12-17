Десятая часть "Звездных войн" может выйти в новом формате

Десятая часть франшизы "Звездные войны" может выйти в релиз не ранее чем в 2022 году.

Десятая часть франшизы "Звездные войны" выйдет с использованием новых технологий. Об этом глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди рассказала Los Angeles Times.

Кеннеди заявила, что готова выделить больше времени на создание сюжетов и новых поворотов.

"То, на чем мы сосредоточились в последние пять или шесть лет, – это завершение семейной саги вокруг Скайуокеров. Сейчас самое время задуматься о том, как перейти к чему-то новому и другому", – сказала она.

Разрабатывать сюжет новой части "Звездных войн" будет глава Marvel Studios Кевин Фейдж.

10-я часть "Звездных войн" выйдет не ранее, чем в 2022 году. Девятая часть франшизы – "Звездные войны: Восхождение Скайуокера", выйдет в мировой прокат 20 декабря. 22 октября был опубликован финальный трейлер картины.