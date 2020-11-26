Легенда, икона, скандалист. Умер Диего Марадона, один из величайших футболистов XX века. Фоторепортаж

Марадона с Кубком мира после победы над сборной Германии в финале ЧМ-1986. В том матче капитан альбиселесте не забил, но отдал две голевых передачи (Аргентина выиграла со счетом 3:2). В четвертьфинале того же турнира благодаря дублю Марадоны Аргентина обыграла сборную Англии. И это, пожалуй, самые известные голы футболиста: один из них он забил рукой (позже он сказал, что это была "рука Бога"), а второй – пробежав полполя и обыграв полкоманды соперника (он был признан лучшим голом в истории чемпионатов мира). Фото: EPA