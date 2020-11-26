Легенда, икона, скандалист. Умер Диего Марадона, один из величайших футболистов XX века. Фоторепортаж
Марадона перед матчем сборных Аргентины и Нигерии на ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, 26 июня 2018 года. Фото: EPA
Марадона празднует победу аргентинского клуба "Бока Хуниорс", который он тогда тренировал, в Копа Америка над мексиканским клубом "Пумас Унам", 18 декабря 2005 года. Фото: EPA
Диего Марадона проводит первую тренировку в качестве главного тренера аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима", 8 сентября 2019 года. Фото: EPA
Марадона демонстрирует навыки работы с мячом после матча "Аякс" – "Бока Хуниорс", 31 июля 2005 года. Фото: EPA
Марадона на матче мексиканского чемпионата "Атлетико Сан-Луис" – "Дорадос де Синалоа" (он был тренером "Дорадос" в 2018–2019 годах), 5 мая 2019 года. Фото: EPA
Марадона перед игрой со сборной Франции на ЧМ-2018. Фото: EPA
Игрок "Химнасия и Эсгрима" Карлос Тевес поцеловал Марадону "на удачу" перед матчем Суперлиги Аргентины против "Бока Хуниорс", 7 марта 2020 года. Фото: EPA
Марадона с Кубком мира после победы над сборной Германии в финале ЧМ-1986. В том матче капитан альбиселесте не забил, но отдал две голевых передачи (Аргентина выиграла со счетом 3:2). В четвертьфинале того же турнира благодаря дублю Марадоны Аргентина обыграла сборную Англии. И это, пожалуй, самые известные голы футболиста: один из них он забил рукой (позже он сказал, что это была "рука Бога"), а второй – пробежав полполя и обыграв полкоманды соперника (он был признан лучшим голом в истории чемпионатов мира). Фото: EPA
В мае 2018 года Марадона стал председателем правления брестского "Динамо" и должен был на три года занять пост главного тренера клуба. На матчах "Динамо" он присутствовал только один раз – 16 июля 2018-го. Фото: EPA
Марадона подбадривает команду во время матча ЧМ-2010 против Мексики. Фото: EPA
Марадона на встрече с папой римским Франциском, 5 сентября 2014 года. Фото: EPA
Марадона празднует второй гол Аргентины в ворота сборной Перу в рамках отбора на ЧМ-2010, 10 сентября 2009 года. Фото: EPA
Марадона (в центре с капитанской повязкой) с партнерами по "Наполи" празднует победу в финале Кубка УЕФА, 17 мая 1989 года. Фото: EPA
Марадона покидает здание суда в Буэнос-Айресе, апрель 2008 года. Фото: EPA
Марадона приветствует журналистов после встречи с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, ноябрь 2008 года. Это была первая встреча Марадоны с аргентинским футболистом после назначения главным тренером альбиселесте. Фото: EPA
Марадона приветствует болельщиков "Наполи" после подписания контракта с итальянским клубом, 5 июля 1984 года. Фото: EPA
Марадона целует Кубок мира, 29 июня 1986 года. Фото: EPA
Марадона с прославленным бразильским форвардом Роналдо перед выставочным матчем легенд футбола в Швейцарии, июль 2017 года. Фото: EPA
Диего Марадона на красной дорожке Каннского кинофестиваля перед презентацией документального фильма "Марадона", 20 мая 2008 года. Фото: EPA
В 2000 году Марадона был признан величайшим футболистом XX века по версии болельщиков, Пеле занял второе место. Однако ФИФА решила вручить награду и аргентинцу, и бразильцу. Позже Марадона говорил, что приз Пеле "не стоит даже дерьма". На фото – Пеле и Марадона перед матчем национальных сборных Италии и Аргентины в Цюрихе, июнь 1987 года. Фото: EPA
Диего Марадона обнимает Лионеля Месси после поражения сборной Аргентины от Германии в четвертьфинале ЧМ-2010 со счетом 0:4. Фото: EPA
Фотография Диего Марадоны на стадионе Джузеппе Меацца (Милан, Италия) перед началом матча Лиги чемпионов "Интер" – "Реал", 25 ноября 2020 года. Фото: EPA
25 ноября скончался аргентинский футболист и тренер
, один из величайших игроков XX века Диего Армандо Марадона. В 1986 году он привел сборную Аргентины ко второй (и на данный момент последней) победе на чемпионате мира, в 1987-м и 1990-м помог "Наполи" выиграть чемпионат Италии (ни до, ни после этого адзурри не выигрывали Серию А). В 1991 году он был дисквалифицирован на 15 месяцев – в его крови обнаружили кокаин. После отбытия дисквалификации Марадона вернулся в футбол, но его карьера пошла на спад. Несмотря на сопровождавшие его скандалы, Марадона оставался одним из самых популярных и почитаемых футболистов современности.