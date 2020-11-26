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Легенда, икона, скандалист. Умер Диего Марадона, один из величайших футболистов XX века. Фоторепортаж

Сегодня 01.41
25 ноября скончался аргентинский футболист и тренер, один из величайших игроков XX века Диего Армандо Марадона. В 1986 году он привел сборную Аргентины ко второй (и на данный момент последней) победе на чемпионате мира, в 1987-м и 1990-м помог "Наполи" выиграть чемпионат Италии (ни до, ни после этого адзурри не выигрывали Серию А). В 1991 году он был дисквалифицирован на 15 месяцев – в его крови обнаружили кокаин. После отбытия дисквалификации Марадона вернулся в футбол, но его карьера пошла на спад. Несмотря на сопровождавшие его скандалы, Марадона оставался одним из самых популярных и почитаемых футболистов современности.
Теги: футбол, Диего Марадона
 

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