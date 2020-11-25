Умер Диего Марадона

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона скончался утром 25 ноября, сообщила газета Clarín.

По данным издания, у Марадоны остановилось сердце. Футболист находился в своем доме в городе Тигре.

В начале ноября он перенес срочную операцию на головном мозге – футболисту удалили субдуральную гематому (это скопление крови в пространстве между твердой мозговой и паутинной оболочками мозга, СМИ писали, что это состояние может привести к судорогам или эпилепсии). Личный врач Марадоны говорил, что операцию он перенес "очень хорошо".

Марадоне 30 октября исполнилось 60 лет. За свою карьеру он выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой завоевал золото чемпионата мира.

Марадона – автор одного из самых знаменитых голов в истории, который называют "Рука Бога": он забил мяч в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в 1986 году рукой. Гол был засчитан, сборная Аргентины выиграла со счетом 2:1.

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