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Марадона может возглавить сборную Испании по футболу

Кандидат в президенты Королевской федерации футбола Испании, бывший футболист и арбитр Антонио Торрес пообещал в случае избрания на этот пост назначить известного аргентинского футболиста и тренера Диего Марадону главным тренером испанской сборной.

Об этом сообщает испанское спортивное издание Marca. Торрес рассчитывает, что Марадона сможет вывести сборную Испании в финал чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году. По его словам, он уже достиг предварительной договоренности с представителями аргентинского специалиста.

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