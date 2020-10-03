Марадона с сыном в "космических" шлемах насмешили соцсети

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона и его сын явились на футбольный матч в специальных шлемах, которые они используют вместо масок для защиты от коронавируса.

Марадона тщательно следит за соблюдением правил безопасности во время пандемии коронавируса Скриншот: TNT Sports LA / Twitter

Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер команды "Химнасия Ла Плата" Диего Марадона, рассмешил соцсети во время товарищеского матча своей команды против "Сан-Лоренцо". Соответствующее видео разместил аргентинский спортивный телеканал TNT Sports LA в Twitter.

На нем видно, что 59-летний Марадона с сыном появились на стадионе в специальных защитных шлемах, которые используют вместо маски от коронавируса. На протяжении игры экс-футболист регулярно обрабатывал руки антисептиком, которые ему подавал ассистент.

NUESTRO BARRILETE CÓSMICO Diego Armando Maradona, ¿de qué planeta viniste?



LA imagen del día



#VuelveElFútbolArgentino y NOS VUELVE EL ALMA AL CUERPO pic.twitter.com/Juj6yhiLoj — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 30, 2020

Пользователи соцсети отреагировали на эффектное появление Марадоны, сравнив его с космонавтом и персонажем из американского мультфильма "История игрушек" Баззом Лайтером.

"Диего Марадона на прослушивании на роль Базза Лайтера в следующей "Истории игрушек", – написал пользователь Footy Humour.

Diego Maradona auditioning for the role of Buzz Lightyear in the next Toy Story pic.twitter.com/KteuAjF3A6 — Footy Humour (@FootyHumour) September 30, 2020

"Диего Марадона воспринимает коронавирус серьезнее, чем британское правительство", – заявил пользователь с ником Nooruddean.

Diego Maradona is taking coronavirus more seriously than the British government. pic.twitter.com/sZQUX5ZXTu — Nooruddean (@BeardedGenius) September 30, 2020

Lady Luna опубликовала картинку с изображением астронавта.

После этого Марадона опубликовал заявление в Instagram, сказав, что подобные шутки не смешные. Он пояснил, что использует шлем для уменьшения риска подхватить коронавирус, как это делают и врачи.

"Я сделал это по долгу службы и из уважения ко всем, кто умер от COVID-19", – написал он.