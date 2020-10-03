Марадона с сыном в "космических" шлемах насмешили соцсети

Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер команды "Химнасия Ла Плата" Диего Марадона, рассмешил соцсети во время товарищеского матча своей команды против "Сан-Лоренцо". Соответствующее видео разместил аргентинский спортивный телеканал TNT Sports LA в Twitter.
На нем видно, что 59-летний Марадона с сыном появились на стадионе в специальных защитных шлемах, которые используют вместо маски от коронавируса. На протяжении игры экс-футболист регулярно обрабатывал руки антисептиком, которые ему подавал ассистент.
NUESTRO BARRILETE CÓSMICO Diego Armando Maradona, ¿de qué planeta viniste?— TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 30, 2020
LA imagen del día
#VuelveElFútbolArgentino y NOS VUELVE EL ALMA AL CUERPO pic.twitter.com/Juj6yhiLoj
Пользователи соцсети отреагировали на эффектное появление Марадоны, сравнив его с космонавтом и персонажем из американского мультфильма "История игрушек" Баззом Лайтером.
"Диего Марадона на прослушивании на роль Базза Лайтера в следующей "Истории игрушек", – написал пользователь Footy Humour.
Diego Maradona auditioning for the role of Buzz Lightyear in the next Toy Story pic.twitter.com/KteuAjF3A6— Footy Humour (@FootyHumour) September 30, 2020
"Диего Марадона воспринимает коронавирус серьезнее, чем британское правительство", – заявил пользователь с ником Nooruddean.
Diego Maradona is taking coronavirus more seriously than the British government. pic.twitter.com/sZQUX5ZXTu— Nooruddean (@BeardedGenius) September 30, 2020
Lady Luna опубликовала картинку с изображением астронавта.
September 30, 2020
После этого Марадона опубликовал заявление в Instagram, сказав, что подобные шутки не смешные. Он пояснил, что использует шлем для уменьшения риска подхватить коронавирус, как это делают и врачи.
"Я сделал это по долгу службы и из уважения ко всем, кто умер от COVID-19", – написал он.
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Hoy salí de mi casa con esta máscara, que me recomendó el doc. Es la misma que usan algunos médicos. Lo hice por obligación, y por respeto a todos los fallecidos por COVID. Y me encontré con algunas burlas, de grandes, de chicos, y de algunos periodistas. Esos periodistas que te critican cuando no te cuidás. Y cuando te cuidás, también. Esos que se ríen de gente como yo, pero cuando dan la cifra de muertos, se escandalizan. Sería bueno que entiendan que no se puede vender a toda costa, sin respeto por nada, ni nadie. Pónganse de acuerdo, muchachos. . . . . Foto: @evapardofotografia
Марадона за свою карьеру выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины он сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой он завоевал золото чемпионата мира.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Как свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, на 3 октября в мире COVID-19 подтвердили у 34,7 млн человек, из них 1,02 млн умерли, а 24,1 млн выздоровели. В Аргентине коронавирусную инфекцию подтвердили у 780 тыс. человек, почти 20,6 тыс. умерли, 615 тыс. выздоровели.