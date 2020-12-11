"Для COVID-19 нет разницы". Минздрав не рекомендовал украинцам путешествия за границу

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рекомендовал гражданам, которые все же решили отправиться за границу, максимально соблюдать противоэпидемические правила.

Министерство здравоохранения Украины не рекомендует гражданам отправляться за границу в новогодние путешествия. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил 11 декабря на брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы тоже [как и Всемирная организация здравоохранения] советуем не путешествовать, мы тоже советуем воздержаться от соответствующих путешествий во время пандемии и на эти новогодние праздники, на эти новогодние каникулы", – сказал он.

По словам министра, он понимает желание граждан отправиться за рубеж.

"Если вы все-таки уже решили поехать, обязательно посмотрите информацию относительно страны, какая ситуация в этой стране по COVID-19, какие условия визита в эту страну... Во-вторых, если вы уже решили [ехать], то обязательно максимально соблюдайте все правила безопасности, когда будете находиться в другой стране, потому что для COVID-19 нет разницы, в какой стране вы находитесь, он может заразить в любой стране", – объяснил Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина ввела карантин и изменила правила пересечения границы.

В Украине на 11 декабря подтвердили 872 228 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 514 – за последние сутки. С начала эпидемии умерло 14 755 пациентов с COVID-19, а 480 348 выздоровели.