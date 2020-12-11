"Война не идет по плану". Степанов рассказал о ситуации с больницами для пациентов с COVID-19

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в больницах для инфицированных коронавирусом на утро 11 декабря находится 27 708 пациентов.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 11 декабря на брифинге сравнил эпидемию коронавирусной инфекции с войной. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Больницы, которые мы добавляем, до этого никогда не сталкивались с такой проблематикой. Мы сейчас находимся на войне, на войне с "ковидом", а она не идет по плану – как любая война. Невозможно спланировать наперед, как это все будет", – сказал министр.

По его словам, ситуация с суточным приростом больных COVID-19 стабилизировалась, "но все равно медицинская система работает в достаточно напряженном режиме".

"27 708 пациентов находятся на утро в наших больницах. Поэтому мы добавляем больницы, увеличиваем количество коек", – объяснил Степанов.

По данным Минздрава, в Украине на 10 декабря было подготовлено 68 787 койко-мест в больницах первой волны COVID-19, их загруженность составляла 46,9%.

В Украине на 11 декабря подтвердили 872 228 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 514 – за последние сутки. С начала эпидемии умерли 14 755 пациентов с COVID-19, а 480 348 выздоровели.