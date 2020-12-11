Бульвар Шоубиз
 
11 декабря, 2020
 
Новости

"Очень много произошло осмыслений". Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью

По словам украинского певца и музыкального продюсера Артема Пивоварова, он не считает штамп в паспорте важным аспектом семейных отношений.

 
|
Пивоваров: Я не склонен к полигамии
Пивоваров: Я не склонен к полигамии
Фото: pivovarovmusic / Instagram

Украинский певец и автор песен Артем Пивоваров в интервью, которое 10 декабря было размещено на YouTube-канале "Люкс ФМ", утвердительно ответил на вопрос ведущего Славы Демина о том, есть ли в его жизни девушка, которую он считает своим тылом, а себя при этом назвал однолюбом.

"Я не склонен к полигамии", – подчеркнул он.

Описывая свои отношения с избранницей, Пивоваров заявил, что все движется к тому, чтобы создать семью и развивать крепкие отношения. При этом артист подчеркнул, что для него штамп в паспорте неважен.

"Но в 2020 году очень много произошло осмыслений, внутри меня в том числе. Возможно, это может произойдет в ближайшем будущем – я не исключаю этого", – подчеркнул он.

Пивоваров не стал называть имя избранницы, заявив, что не хочет, чтобы его личная жизнь отвлекала внимание от творчества.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Пивоваров родился в 1991 году в городе Волчанск Харьковской области. Окончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове. 

Записывать музыку Пивоваров начал в 2012 году, выкладывая видеоработы в сеть. В 2013 году артист выпустил первый альбом "Космос". 

С 2015 года в качестве музыкального продюсера сотрудничает с украинскими и российскими артистами.

Теги: музыка, видео, Интер, Волчанск, семья, певец, Артем Пивоваров, альбом, продюсер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Худший год в истории". Список главных потрясений 2020 года
  "Худший год в истории". Список главных потрясений 2020 года
Наталия ДВАЛИ
  Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: "Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?"
  Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: "Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?"
Дмитрий ГОРДОН
"Зимние каникулы ради безопасности". Что будет и что не будет работать во время карантина в Украине с 8-го по 24 января. Главное
"Зимние каникулы ради безопасности". Что будет и что не будет работать во время карантина в Украине с 8-го по 24 января. Главное
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
  "Очень много произошло осмыслений". Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью
  "Очень много произошло осмыслений". Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью
Никитюк в мини показала вид сзади
Никитюк в мини показала вид сзади
"На Гузееву похожа". Каминская показала, как выглядит в представлении своих "поклонниц"
"На Гузееву похожа". Каминская показала, как выглядит в представлении своих "поклонниц"
  "Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
  "Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
  "Очень простой и быстрый рецепт". Как приготовить маковые панкейки с малиной от победительницы "МастерШеф" Глинской
  "Очень простой и быстрый рецепт". Как приготовить маковые панкейки с малиной от победительницы "МастерШеф" Глинской
Звезда "Пятого элемента" найден мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе
Звезда "Пятого элемента" найден мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе
"Как оригинально! Прелесть!". Жена Monatik украсила елку снеговиком
"Как оригинально! Прелесть!". Жена Monatik украсила елку снеговиком
Королевский двор Швеции объявил о беременности жены принца Карла Филиппа и рассекретил пол ребенка
Королевский двор Швеции объявил о беременности жены принца Карла Филиппа и рассекретил пол ребенка
"Зубастик", "Смешная", "Лапочка". Димопулос показала, как смеется ее дочь
"Зубастик", "Смешная", "Лапочка". Димопулос показала, как смеется ее дочь
  Спирс записала композицию Matches с Backstreet Boys. Аудио
  Спирс записала композицию Matches с Backstreet Boys. Аудио
Бэнкси изобразил на стене дома чихающую старуху с улетевшим зубным протезом
Бэнкси изобразил на стене дома чихающую старуху с улетевшим зубным протезом
"Удивительное сходство с вашей дочкой", "Наверное, поэтому симпатия к ней". Фаны Успенской обсуждают фото ее подопечной
"Удивительное сходство с вашей дочкой", "Наверное, поэтому симпатия к ней". Фаны Успенской обсуждают фото ее подопечной
  "Переживала, что буду похожа на пудинг или шар". Билык в пышном платье снялась в клипе на романтическую балладу. Видео
  "Переживала, что буду похожа на пудинг или шар". Билык в пышном платье снялась в клипе на романтическую балладу. Видео
  "Я, как человек, который любит женщину, любил и ее детей". Потап рассказал об отношениях с дочерью экс-супруги Горовой
  "Я, как человек, который любит женщину, любил и ее детей". Потап рассказал об отношениях с дочерью экс-супруги Горовой
Херд назвала голливудских актрис, с которыми ей изменял Депп СМИ
Херд назвала голливудских актрис, с которыми ей изменял Депп – СМИ
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS