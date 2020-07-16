"Дежавю/Позови". Пивоваров выпустил клип-дилогию. Видео
Украинский певец Артем Пивоваров на своем YouTube-канале презентовал клип на два трека: "Дежавю" и "Позови". Режиссером восьмиминутного ролика является Тарас Голубков. В первой части ролика Пивоваров танцует в окружении балета. "Вся идея клипа построена на визуальной магии. Это первый клип, где сама идея лежит на поверхности. Это первый клип, который мы снимали всего на одной локации. Это первый клип, в котором вы увидите мои первые танцевальные движения, хотя год назад я говорил, что такого не будет", – прокомментировал видео певец. Во второй части ролика Пивоваров идет по взлетной полосе. "Если говорить о "Дежавю" – это некий сон. А "Позови" – это явь, которая будет перетекать в сон. Все циклично. Именно об этом наш клип", – рассказал исполнитель.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.