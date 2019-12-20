"Дом". Пивоваров презентовал клип. Видео

Украинский певец Артем Пивоваров на своем YouTube-канале презентовал клип на песню "Дом". "Это симбиоз чувств и трепетных воспоминаний о детстве, о месте, в котором было свое волшебство и которое каждый из нас хранит в своем сердце всю жизнь, несмотря на время и расстояния", – прокомментировал премьеру исполнитель. В описании ролика говорится, что его главная идея – показать, насколько важен поиск своего дома для каждого человека. "Сквозь призму историй героев мы видим обретение "дома" каждого из них в разных интерпретациях. Но неизменным остается одно – в приобретенном или найденном раннее забытом доме главное – это родные люди, родные души. Режиссер клипа – Тарас Голубков.
Пивоваров: Это симбиоз чувств и трепетных воспоминаний о детстве, о месте, в котором было свое волшебство и которое каждый из нас хранит в своем сердце всю жизнь, несмотря на время и расстояния
Cкриншот: Артем Пивоваров / YouTube
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