Нардеп от "Слуги народа" назвал COVID-19 "выдуманной болезнью"

По словам нардепа от "Слуги народа" Юрия Камельчука, он не доверяет вакцинам.

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук считает коронавирусную инфекцию COVID-19 "выдуманной". Об этом он сказал в эфире канала "Наш" 13 декабря.

"Есть момент здоровья. У нас нет заключений, которым мы можем доверять. Заключения по вакцине, которым можно доверять, определяются не одним днем, не одним месяцем и не международными организациями, а временем и последствиями или побочными эффектами – есть они или нет. Мы сейчас слышим об эффективности вакцины 70%, кто-то говорит 50%, кто-то говорит 30%, и говорят, что это нормально. Для меня это даже звучит ненормально. Вопрос: если у нее такая эффективность, что именно она лечит? И лечит ли вообще? И не вредит ли? Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", – сказал Камельчук.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине с начала эпидемии подтвердили 900 666 случаев COVID-19, 15 247 человек умерли, 506 718 выздоровели.

По данным ВОЗ на 8 декабря, в мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 162 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 Pfizer, разработанной с BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.

Как отмечает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, вакцинация на сегодня является способом профилактики ряда заболеваний, таких как полиомиелит, корь, оспа, пневмококковая инфекция и другие. "Ежегодно благодаря прививкам в мире удается сохранить 2,5 млн детских жизней", – говорится в сообщении.