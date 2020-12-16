Шмыгаль анонсировал "рекордные затраты" на медицину из бюджета

В следующем году в Украине будут "рекордные затраты" на медицину в объеме почти 160 млрд грн – на 30 млрд больше, чем в этом году. Зарплаты всех медиков повысят на 30%, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украинские медики сообщали о своих зарплатах по 6–8 тыс. гривен Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал значительное увеличение финансирования медицины в стране. По его словам, в следующие два года оно вырастет на 60%. Об этом он заявил на заседания правительства 16 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В 2021 году в Украине будут рекордные затраты на медицину в объеме почти 160 млрд грн. Это на 30 млрд больше, чем в этом году и почти на 65 млрд больше, чем в 2019 году", – сказал он.

Глава правительства анонсировал увеличение заработной платы медработникам.

"Зарплаты всех медиков повысят на 30%... При этом мы планируем дооснащение 210 приемных отделений уже в начале года, закупим почти 450 автомобилей скорой помощи", – проинформировал премьер.

Финансирование борьбы с коронавирусом будет на достойном уровне, пообещал Шмыгаль.

"Государство продолжит обеспечивать бесплатное лечение для людей и [сохранит] все доплаты медикам, которые борются с COVID-19", – сказал он.

Справедливые зарплаты должны начинаться для врачей с 23 тыс. грн, для среднего медперсонала – 17 тыс. грн, для младшего медперсонала – с 12 тыс. грн, говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Рада, по его словам, не учла предложения Минздрава в принятом госбюджете на 2021 год.

Украинские медики 14 декабря запустили национальный флешмоб #врятуйлікаря, на видео они говорили о своих зарплатах по 6–8 тыс. грн.