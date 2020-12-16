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Шмыгаль анонсировал "рекордные затраты" на медицину из бюджета

В следующем году в Украине будут "рекордные затраты" на медицину в объеме почти 160 млрд грн – на 30 млрд больше, чем в этом году. Зарплаты всех медиков повысят на 30%, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Украинские медики сообщали о своих зарплатах по 6 8 тыс. гривен
Украинские медики сообщали о своих зарплатах по 6–8 тыс. гривен
Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал значительное увеличение финансирования медицины в стране. По его словам, в следующие два года оно вырастет на 60%. Об этом он заявил на заседания правительства 16 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В 2021 году в Украине будут рекордные затраты на медицину в объеме почти 160 млрд грн. Это на 30 млрд больше, чем в этом году и почти на 65 млрд больше, чем в 2019 году", – сказал он.

Глава правительства анонсировал увеличение заработной платы медработникам.

"Зарплаты всех медиков повысят на 30%... При этом мы планируем дооснащение 210 приемных отделений уже в начале года, закупим почти 450 автомобилей скорой помощи", – проинформировал премьер.

Финансирование борьбы с коронавирусом будет на достойном уровне, пообещал Шмыгаль.

"Государство продолжит обеспечивать бесплатное лечение для людей и [сохранит] все доплаты медикам, которые борются с COVID-19", – сказал он.

Справедливые зарплаты должны начинаться для врачей с 23 тыс. грн, для среднего медперсонала – 17 тыс. грн, для младшего медперсонала – с 12 тыс. грн, говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Рада, по его словам, не учла предложения Минздрава в принятом госбюджете на 2021 год. 

Украинские медики 14 декабря запустили национальный флешмоб #врятуйлікаря, на видео они говорили о своих зарплатах по 6–8 тыс. грн.

С апреля по сентябрь 2020 года зарплата медиков, которые оказывают специализированную помощь в украинских больницах, составляла около 9 тыс. грн до вычета налогов, сообщили в Национальной службе здоровья Украины. Самые низкие зарплаты были в Одесской области – 7,3 тыс. грн, в Ровенской  7,5 тыс. грн, в Хмельницкой  7,8 тыс. грн.

Кабинет Министров отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников.

Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год 15 декабря. Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн. Прожиточный минимум с 1 января устанавливается на уровне 2189 грн, а минимальная зарплата – 6 тыс. грн, говорится на сайде Рады.

Теги: медицина, зарплата, бюджет, медики, финансирование, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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