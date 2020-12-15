Украинские врачи требуют повышения зарплаты и угрожают забастовкой – СМИ

Агентство "Українські новини" пишет, что врачи массово присылают видеообращения в СМИ, в которых требуют повышения зарплат. В случае, если при голосовании за госбюджет-2021 эти требования не учтут, медики устроят национальную забастовку, утверждают источники агентства.

Медицинские работники Украины массово присылают видеообращения в СМИ и Telegram-каналы с требованием поднять зарплаты, пишут "Українські новини". Информагентство опубликовало ссылку, по которой доступны все записанные на сегодня врачами видео.

Журналисты пишут, что 14 декабря медики начали национальный флешмоб #врятуйлікаря, на видео они говорят о своих зарплатах по 6–8 тыс. грн.

"Мой должностной оклад – 5385 грн. С такой зарплатой, как сейчас, мы прожить не можем. Мне очень хочется надеяться, что вы как народные депутаты будете заботится о будущем нашей страны, о том, какой будет наша нация. Надеюсь на ваш ум, на ваше человечное отношение к медицинским работникам”, – цитирует агентство врача детской противотуберкулезной больницы Владимира Кудимова.

Источники "Українських новин" в медицинских ассоциациях утверждают, что если парламент примет бюджет на следующий год без учета повышения зарплат медицинским работникам, они выйдут на национальную забастовку.

Накануне запланированного на сегодня в парламенте голосования за проект госбюджета на следующий год во втором чтении министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал Верховную Раду повысить зарплаты медикам.

С апреля по сентябрь 2020 года зарплата медиков, которые оказывают специализированную помощь в украинских больницах, составляла около 9 тыс. грн до вычета налогов, сообщили в Национальной службе здоровья Украины. Самые низкие зарплаты были в Одесской области – 7,3 тыс. грн, в Ровенской – 7,5 тыс. грн, в Хмельницкой – 7,8 тыс. грн.

Кабинет Министров отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников.

Проект опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла документ в первом чтении. Во втором чтении законопроект будут рассматривать 15 декабря, говорится на сайте Рады.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.