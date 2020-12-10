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Гройсман заявил, что выплаты пенсий и зарплат учителям и врачам под угрозой

К концу 2020 года Украине не хватает денег, чтобы обеспечить все выплаты. Эта ситуация требует антикризисных решений и титанических усилий правительства, об этом заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

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Гройсман считает, что Кабмин должен компенсировать кризисную ситуацию титаническими усилиями
Гройсман считает, что Кабмин должен компенсировать кризисную ситуацию титаническими усилиями
Фото: volodymyrgroysman / Instagram

Правительству Украины необходимо урегулировать кризис платежей, возникший к концу 2020 года. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы видим кризис платежей, государству не хватает денег платить все. Эта ситуация требует антикризисного управления. Это плохая ситуация, поэтому я желаю правительству, чтобы они с этой ситуацией справились. Если они не будут справляться эффективно, в чем уже есть большие сомнения, то люди будут страдать. Зарплаты учителям, врачам и так далее", – сказал экс-премьер.

На уточняющий вопрос журналистки, касается ли это выплаты пенсий, Гройсман ответил утвердительно.

"Это тоже может быть, потому что если мы посмотрим по поступлениям в бюджет, они сегодня не добирают 19,4 млрд грн. Это очень большая цифра. Если мы говорим в комплексе, то в Пенсионном фонде есть уже нехватка ресурса по доходам. В этой связи риски очень высоки", – отметил Гройсман.

По его мнению, Кабмин должен компенсировать эту ситуацию "титаническими усилиями".

Два высокопоставленных чиновника в правительстве Украины сообщили "Экономической правде", что с 20 ноября Госказначейство остановило финансирование всех расходов, кроме защищенных – зарплат бюджетников, социальных выплат и погашения долгов.

Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский 28 ноября в интервью Бацман выразил мнение, что страна в декабре окажется под угрозой невыплат социальных расходов и "будет огромнейшее искушение включить печатный станок".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: зарплата, бюджет, пенсии, Игорь Уманский, Владимир Гройсман, Пенсионный фонд, доходы, Алеся Бацман, пенсия, Кабмин
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