Уманский: Украина в декабре окажется под угрозой невыплаты пенсий, и будет огромнейшее искушение включить печатный станок

Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что деньги государственного бюджета следует использовать более эффективно.

"Весь мир в ожидании сильнейшей волны экономического кризиса, который усиливается пандемической ситуацией. Глобализационные процессы сворачиваются. Большинство стран начинают смотреть исключительно на собственные интересы и закрываться, максимально защищая свой бизнес, свою экономику, своих людей. Как следствие, интересы других стран их будут волновать в третью очередь. Условия для выхода из этого кризиса, в который Украина вошла еще с середины прошлого года, крайне негативные. Все внутренние ресурсы, которые мы можем аккумулировать, необходимо срочно аккумулировать... Это и налоговая служба, и таможенная служба, и расходование денег из госбюджета", – сказал он.

Экс-министр считает цинизмом снятие средств с борьбы против эпидемии COVID-19 и перенаправление их "Укравтодору".

"Нужно остановить эти направления и более эффективно использовать деньги. ...Если ...не начать быстро принимать решения, Украина в декабре окажется под угрозой непроведения и невыплат социальных расходов и будет огромнейшее искушение, чего боятся очень многие экономисты, включить печатный станок", – объяснил Уманский.

По его словам, это может привести к тому, что "пожар" будет временно потушен, "но путем закидывания его инвестиционными деньгами".

"Это создаст огромнейший риск того, что взлетит курс и удержать его не будет чем, пойдет раскручиваться по спирали инфляционный процесс – как следствие еще более глубокого системного экономического кризиса и кризиса всей финансовой системы. Если пойти таким путем, то риск значительно выше положительного эффекта, который мы получим в одном месяце. Пока есть время принимать какие-то решения, их нужно срочно принимать. И если мы видим, что нет ресурса, чтобы в декабре платить пенсии, то, наверное, лучше сейчас остановиться со строительством и обеспечить по крайней мере выполнение социальных функций государства", – отметил Уманский.

Он заявил, что необходимости "включать печатный станок" в Украине нет, потому что "у банков ликвидности слишком много".

Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила Уманского, главой Минфина стал Сергей Марченко.