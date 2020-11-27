Уманский: Если завтра начнется избирательная кампания, я, скорее всего, буду активно думать об участии в ней

Уманский: Выборов пока нет. Поэтому предлагать что-то пока не имеет смысла Фото: Ihor Umanskyi / Facebook

Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский, вероятно, будет участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду. Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Если, условно говоря, завтра, послезавтра или через месяц будет старт избирательной кампании, я, скорее всего, буду активно думать, чтобы участвовать в этой кампании. Но пока я не очень верю, что действующая власть решится на это", – сказал он.

В то же время Уманский отметил, что говорить об очередных парламентских выборах в Украине еще рано.

"Для того чтобы получить результат, мало лишь о нем говорить. Нужно закатывать рукава и что-то делать. А для этого нужны полномочия, для этого нужна власть. В этом сомнений нет. Если говорить о парламентских выборах, планово они у нас должны быть только через четыре года. Если не будет досрочных… Пока нет предмета для этого разговора и для принятия какого-то решения", – отметил экс-министр.

Журналистка спросила, он будет идти на выборы со своей партией или уже получил предложение предложения от какой-то другой политсилы.

"Выборов пока нет. Поэтому предлагать что-то пока не имеет смысла. Пока у меня не было таких разговоров. Хотя еще даже до моих заявлений были разговоры с другими людьми относительно возможности возврата в политику", – ответил он.

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Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила Уманского, главой Минфина стал Сергей Марченко.

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