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Уманский: Пока я не усиливал охрану, но мне очень многие говорят, что надо это сделать

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-министр финансов Игорь Уманский сказал, что ему многие советуют усилить меры безопасности.

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Уманский был министром финансов меньше месяца, затем больше полугода занимал должность советника главы Офиса президента
Уманский был министром финансов меньше месяца, затем больше полугода занимал должность советника главы Офиса президента
Фото: Ihor Umanskyi / Facebook

Экс-министр финансов Игорь Уманский сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что не озвучивает названия компаний, участвующих в коррупционных схемах, так как это "точно" повлечет получение судебных исков от этих фирм. 

"Безусловно, сделать голословные утверждения и ничего не сделать для того, чтобы эта ситуация была расследована правоохранительными органами, было бы неправильно. Что сделал я? Детальную информацию с названиями компаний, с описанием схем я передал тем, кто должен принимать конкретные решения по расследованию. Я передал информацию по строительству дорог, по таможне, по налоговой, по "скруткам", акцизам, по возмещению НДС и по выведению валютной выручки. С названиями компаний, с кодами [Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины]", – сказал он. 

Тогда журналистка спросила, не усилил ли Уманский охрану. 

"Пока нет, но мне очень многие говорят, что надо это сделать", – ответил экс-министр. 

Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками. Читайте полный текст интервью

Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила Уманского, главой Минфина стал Сергей Марченко.

Экс-министр заявил, что требовал отставки тогдашнего главы Налоговой службы Сергея Верланова, но Шмыгаль не поддержал инициативу, что стало одной из причин отставки.

В апреле стало известно, что Уманский станет советником главы Офиса президента Андрея Ермака. 12 ноября он раскритиковал решение властей ввести "карантин выходного дня" в Украине и написал заявление об уходе из Офиса президента. Сегодня Ермак сообщил, что принял отставку

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Украина, коррупция, Игорь Уманский, правоохранители, безопасность, охрана
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