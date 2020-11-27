Уманский: Пока я не усиливал охрану, но мне очень многие говорят, что надо это сделать

Уманский был министром финансов меньше месяца, затем больше полугода занимал должность советника главы Офиса президента Фото: Ihor Umanskyi / Facebook

Экс-министр финансов Игорь Уманский сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что не озвучивает названия компаний, участвующих в коррупционных схемах, так как это "точно" повлечет получение судебных исков от этих фирм.

"Безусловно, сделать голословные утверждения и ничего не сделать для того, чтобы эта ситуация была расследована правоохранительными органами, было бы неправильно. Что сделал я? Детальную информацию с названиями компаний, с описанием схем я передал тем, кто должен принимать конкретные решения по расследованию. Я передал информацию по строительству дорог, по таможне, по налоговой, по "скруткам", акцизам, по возмещению НДС и по выведению валютной выручки. С названиями компаний, с кодами [Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины]", – сказал он.

Тогда журналистка спросила, не усилил ли Уманский охрану.

"Пока нет, но мне очень многие говорят, что надо это сделать", – ответил экс-министр.

Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками. Читайте полный текст интервью

Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила Уманского, главой Минфина стал Сергей Марченко.