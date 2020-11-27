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"Имел абсолютную свободу". Ермак принял отставку Уманского с должности советника

Согласившись с отставкой своего советника экс-министра финансов Украины Игоря Уманского, глава Офиса президента Андрей Ермак выразил надежду, что тот "возьмет вектор на конструктивность".

Ермак (на фото): Я уважаю работу и профессиональный путь Уманского
Ермак (на фото): Я уважаю работу и профессиональный путь Уманского
Фото: Kirill Timoshenko / Facebook

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил 27 ноября в Facebook, что принял отставку своего советника, бывшего министра финансов Игоря Уманского.

Он назвал его "бывшим" советником.

"Сегодня я встретился со своим бывшим советником Игорем Уманским. ...Я повторил то, что сказал ему по телефону раньше – считаю неправильным принимать заявление об отставке не от него лично, а прочитать об этом в интернете. Я уважаю работу и профессиональный путь Игоря Уманского. Если бы я не возлагал на его опыт и аналитические способности большие надежды в контексте преодоления коррупции в Украине, то не пригласил бы присоединиться к команде Офиса в качестве моего советника", – написал Ермак.

По его словам, за последние месяцы в ОП "было достаточно совещаний с участием представителей всех силовых и контролирующих органов, на которых Игорь Уманский мог задать любые вопросы и передать любые аналитические материалы".

"Он имел абсолютную свободу и все возможности для этого. Считаю, что для него были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию до руководства государства, до правительства и правоохранительной системы. И если этого не удалось сделать, то точно не из-за нас", – объяснил глава ОП.

Он пожелал Уманскому удачи в его новых проектах.

"Надеюсь, что он возьмет вектор на конструктивность, и мы все вместе будем работать над тем, чтобы преодолеть коррупцию в Украине", – заявил Ермак.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3423309014389623&id=100001316744918

Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила Уманского, главой Минфина стал Сергей Марченко.

Экс-министр заявил, что требовал отставки тогдашнего главы Налоговой службы Сергея Верланова, но Шмыгаль не поддержал инициативу, что стало одной из причин отставки.

В апреле стало известно, что Уманский станет советником Ермака. 12 ноября он раскритиковал решение властей ввести "карантин выходного дня" в Украине и написал заявление об уходе из Офиса президента.

Теги: коррупция, Игорь Уманский, советник, отставка, Андрей Ермак
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