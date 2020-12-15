Степанов призвал Раду увеличить зарплаты медикам

Глава Минздрава Украины Максим Степанов подчеркнул, что если зарплаты медикам не повысить, они уедут работать в другие страны.

Максим Степанов: Когда коронавирус наступает, самая важная профессия – это медработники Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал Верховную Раду повысить зарплаты медиков в 2021 году. С таким видеообращением он выступил в своем Facebook 14 декабря, накануне запланированного в парламенте голосования за проект госбюджета на следующий год во втором чтении.

“Когда коронавирус наступает, самая важная профессия – это медработники. Это стыд, что зарплата врачей, которые спасают пациентов с такими диагнозами как инфаркты, инсульты, онкология и многими другими составляет в среднем 9 тысяч гривен, среднего медперсонала – 7 тысяч гривен, а младшего – 5 тысяч гривен. Эти зарплаты не соответствуют уровню ответственности за жизни людей", – заявил министр.

Справедливые зарплаты должны начинаться для врачей с 23 тыс. грн, для среднего медперсонала – 17 тыс. грн, для младшего медперсонала – с 12 тыс грн, считает министр.

"Рано или поздно у каждого из нас наступает момент, когда он надеется на врача. Сейчас врачи и все медики надеются на нас, мы не имеем морального права их подвести“, – сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что если зарплаты медикам не повысить, они уедут работать в другие страны.

“Если государство не обеспечит достойную зарплату медицинским работникам, то они массово начнут выезжать за границу. Польша отменила нострификацию дипломов украинским медикам. Теперь они могут беспрепятственно туда поехать и работать. Наших врачей там с нетерпением ждут”, – заявил Степанов.

Он призвал нардепов при голосовании за государственный бюджет на следующий год отдать должное медикам.

С апреля по сентябрь 2020 года зарплата медиков, которые оказывают специализированную помощь в украинских больницах, составляла около 9 тыс. грн до вычета налогов, сообщили в Национальной службе здоровья Украины. Самые низкие зарплаты были в Одесской области – 7,3 тыс. грн, в Ровенской – 7,5 тыс. грн, в Хмельницкой – 7,8 тыс. грн.

Кабинет Министров отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении. Во втором чтении законопроект будут рассматривать 15 декабря, говорится на сайте Рады.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.