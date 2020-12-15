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Внедрение тестирования контактных лиц может увеличить показатели заболеваемости COVID-19 – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране уменьшилось число обращений граждан с подозрением на коронавирус. Он считает, что в Украине снизилось количество людей, болеющих COVID-19.

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Степанов: По состоянию на сегодняшнее утро в наших лабораторных центрах вообще нет очередей
Степанов: По состоянию на сегодняшнее утро в наших лабораторных центрах вообще нет очередей
Фото: rada.gov.ua

Внедрение тестирования контактных лиц экспресс-тестами на антиген COVID-19 может привести к увеличению показателей заболеваемости. Об этом 14 декабря в эфире канала ICTV сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы внедрили так называемое скрининговое тестирование, когда тестируем контактных лиц, мы уже начали его проводить экспресс-тестами на антиген – это быстрые тесты за 15 минут. И мы понимаем, что количество выявленных больных может вырасти, потому что сейчас бессимптомных мы не видим", – сказал министр.

По словам Степанова, в лабораторных центрах Минздрава уменьшились очереди.

"У нас уменьшилось количество обращений. По состоянию на сегодняшнее утро в наших лабораторных центрах вообще нет очередей, ноли стоят... У нас уменьшилось число людей, которые болеют COVID-19. Мы увидели это по цифрам. У нас стабилизировалась ситуация в том числе в связи с карантинными мерами... Мы это фиксируем по разным данным: обращения к семейным врачам, количество проведенных тестов, обращения на горячую линию Минздрава", – сказал он.

В Украине 124 лаборатории всех форм собственности привлекли к проведению тестирования на коронавирусную инфекцию. С начала эпидемии, по данным Минздрава, в Украине провели 5 млн 85 тыс. ПЦР-тестов. Глава Минздрава заявлял, что в Украине планируют делать не менее 1 млн быстрых тестов на антиген COVID-19 в месяц.

2 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров работает над проектом тотального тестирования на COVID-19.

По состоянию на 15 декабря в Украине подтверждено 909 082 случая коронавируса, умерло 15 480 заболевших, выздоровело 522 868.

Теги: Украина, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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