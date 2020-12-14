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Голубовская: Массовое тестирование важно проводить в начале заболевания, как это было в Китае. А у нас для этого ноль ресурсов

Украина за последние годы потеряла большое количество медиков, при этом новые кадры на их места не приходят, заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

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Голубовская: У нас разрушена система, она до сих пор не создана, все разбалансировано
Голубовская: У нас разрушена система, она до сих пор не создана, все разбалансировано
Фото: Ольга Голубовская / Facebook

Массовое тестирование на COVID-19 нужно было проводить, когда эпидемия только начиналась, однако в Украине для этого нет ресурсов. Об этом в интервью "Обозревателю" заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

"Массовое тестирование важно проводить в начале заболевания, как это было в Китае. Для чего? Чтобы быстро локализовать инфекцию. Но у нас для этого ноль ресурсов, просто ноль. У нас разрушена система, она до сих пор не создана, все разбалансировано, мы потеряли огромное количество кадров, новых в последние пять лет не набираем. Мы в Украине находимся на пике огня. Сдержать эпидемию уже не можем, теперь нам надо спасать людей. Для них это самое важное – чтобы им было куда лечь, чтобы их спасли и оказали медицинскую помощь", – подчеркнула Голубовская.

Она отметила, что ситуация с коронавирусом сложная не только в Украине, но и во всех странах мира.

"[Мы сейчас находимся] в одном из самых тяжелых периодов. И это касается не только Украины, но в целом и всех стран. Посмотрите, что происходит в США. Я когда читаю их сведения, мне кажется, там еще хуже, чем у нас. У них, наверное, втрое меньше больничных коек на 10 тыс. населения, чем у нас. Там больные лежат в больничных часовнях, в гаражах – где только есть какое-то помещение – все занято больными. Многие страны открыли стадионы – все так, как было 100 лет назад. Ничего не изменилось в противодействии таким болезням", – сказала врач.

В Украине 124 лаборатории всех форм собственности привлекли к проведению тестирования на коронавирусную инфекцию. За время эпидемии, по данным министра здравоохранения Максима Степанова на 4 декабря, в Украине провели 4,7 млн тестов методом ПЦР.

В этот же день глава Минздрава отметил, что в Украине планируют делать не менее 1 млн быстрых тестов на антиген COVID-19 в месяц.

2 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров работает над проектом тотального тестирования на COVID-19.

В Украине с начала эпидемии подтвердили 900 666 случаев COVID-19, 15 247 человек умерли, 506 718 выздоровели.

Теги: Украина, эпидемия, Минздрав, инфекция, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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