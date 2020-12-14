В "Слуге народа" заявили, что финансирование полиции в проекте госбюджета на 2021 год является недостаточным

Финансирование Национальной полиции Украины, которое предусмотрено в проекте государственного бюджета страны на 2021 год, является недостаточным, считает нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он заявил, что вопрос обеспечения полицейских, "к сожалению, остается несовершенным".
"На сегодняшний день средняя зарплата полицейского составляет примерно 12 тыс. грн. Я думаю, что средняя зарплата хотя бы в 15 тыс. грн могла бы быть тем стартом, с которого человек начнет свою службу в полиции, особенно учитывая те вызовы, которые переживает отрасль", – заявил он.
По мнению Монастырского, размер материального обеспечения полицейских определяет недобор личного состава Нацполиции. Сейчас эта цифра составляет от 20% до 30%, сказал он.
В то же время, по словам нардепа, зарплаты прокуроров будут повышены.
"В проекте государственного бюджета, который завтра будет рассматриваться в зале, после реформы [местные прокуроры будут] получать значительные суммы – 20–25 тыс. грн", – добавил Монастырский.
Бюджетный кодекс Украины предусматривает, что первое чтение проекта госбюджета в Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.
Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении. Госбюджет вынесут на рассмотрение парламента 15 декабря.