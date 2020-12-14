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В "Слуге народа" заявили, что финансирование полиции в проекте госбюджета на 2021 год является недостаточным

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что сейчас средняя заработная плата полицейских составляет 12 тыс. грн. По словам нардепа, ее нужно повысить "хотя бы" до 15 тыс. грн.

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Монастырский: Думаю, что средняя зарплата хотя бы в 15 тыс. грн могла бы быть тем стартом, с которого человек начнет свою службу в полиции
Монастырский: Думаю, что средняя зарплата хотя бы в 15 тыс. грн могла бы быть тем стартом, с которого человек начнет свою службу в полиции
Фото: Денис Монастырский / Facebook

Финансирование Национальной полиции Украины, которое предусмотрено в проекте государственного бюджета страны на 2021 год, является недостаточным, считает нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. 

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он заявил, что вопрос обеспечения полицейских, "к сожалению, остается несовершенным". 

"На сегодняшний день средняя зарплата полицейского составляет примерно 12 тыс. грн. Я думаю, что средняя зарплата хотя бы в 15 тыс. грн могла бы быть тем стартом, с которого человек начнет свою службу в полиции, особенно учитывая те вызовы, которые переживает отрасль", – заявил он. 

По мнению Монастырского, размер материального обеспечения полицейских определяет недобор личного состава Нацполиции. Сейчас эта цифра составляет от 20% до 30%, сказал он. 

В то же время, по словам нардепа, зарплаты прокуроров будут повышены. 

"В проекте государственного бюджета, который завтра будет рассматриваться в зале, после реформы [местные прокуроры будут] получать значительные суммы – 20–25 тыс. грн", – добавил Монастырский. 

Бюджетный кодекс Украины предусматривает, что первое чтение проекта госбюджета в Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении. Госбюджет вынесут на рассмотрение парламента 15 декабря.

Теги: госбюджет, зарплата, бюджет, полиция, Денис Монастырский, Нацполиция, финансирование
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