"Слуга народа" затягивает подачу финансового отчета – Комитет избирателей Украины

Политическая партия "Слуга народа" уже семь месяцев не предоставляет финансовый отчет, сообщил в Facebook 14 декабря Комитет избирателей Украины (КИУ).
Политсила не обнародовала отчет об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за первый квартал 2020 года (с января по март). "Слуги" должны были представить его не позднее начала мая. Однако изменения в законе "О политических партиях в Украине" позволили перенести обнародование финотчетов до конца карантина, подчеркнули в комитете.
Остальные парламентские партии, в частности "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Голос", отчитались за указанный период. Документы доступны на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), добавили в КИУ.
Отчет партии должен отображать доходы и расходы за отчетный период, в том числе потраченные средства из госбюджета Украины.
Парламентские партии не должны затягивать с подачей отчета, прикрываясь карантином. Фактически парламентские партии создали для себя особые условия, которые позволили им не подавать отчеты во время карантина, прокомментировал ситуацию вокруг "Слуги народа" глава КИУ Алексей Кошель.
В "Слуге народа" обещали указать в финансовом отчете расходы на проведение всеукраинского опроса 25 октября, но когда он будет, сейчас спрогнозировать невозможно, добавил Кошель. Ранее представители этой партии отказывались назвать сумму, потраченную на проведенный в день местных выборов 25 октября опрос "Пять вопросов" от президента Украины Владимира Зеленского. Тогда украинцам предложили ответить на такие вопросы:
Финансировала исследование партия "Слуга народа", организацией и проведением опроса занималась компания "Зе медиа". Предварительно глава партии, нардеп Александр Корниенко говорил, что бюджет опроса составил примерно 30 млн грн.
Офис президента подчеркивал, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
НАПК останавливало финансирование "Слуга народа" на III и IV кварталы 2020 года в связи с обращением партии. Общая сумма, от которой отказалась партия, составила более 70 млн грн.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.