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ПОЛИТИКА

"Слуга народа" затягивает подачу финансового отчета – Комитет избирателей Украины

Политическая партия "Слуга народа" не предоставила отчет об имуществе и финансовых обязательствах с января по март 2020 года, рассказали в Комитете избирателей Украины.

"Слуга народа" отказалась от 70 млн грн
"Слуга народа" отказалась от 70 млн грн
Фото: depositphotos.com

Политическая партия "Слуга народа" уже семь месяцев не предоставляет финансовый отчет, сообщил в Facebook 14 декабря Комитет избирателей Украины (КИУ).

Политсила не обнародовала отчет об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за первый квартал 2020 года (с января по март). "Слуги" должны были представить его не позднее начала мая. Однако изменения в законе "О политических партиях в Украине" позволили перенести обнародование финотчетов до конца карантина, подчеркнули в комитете.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4761212503920468

Остальные парламентские партии, в частности "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Голос", отчитались за указанный период. Документы доступны на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), добавили в КИУ.

Отчет партии должен отображать доходы и расходы за отчетный период, в том числе потраченные средства из госбюджета Украины. 

Парламентские партии не должны затягивать с подачей отчета, прикрываясь карантином. Фактически парламентские партии создали для себя особые условия, которые позволили им не подавать отчеты во время карантина, прокомментировал ситуацию вокруг "Слуги народа" глава КИУ Алексей Кошель.

В "Слуге народа" обещали указать в финансовом отчете расходы на проведение всеукраинского опроса 25 октября, но когда он будет, сейчас спрогнозировать невозможно, добавил Кошель. Ранее представители этой партии отказывались назвать сумму, потраченную на проведенный в день местных выборов 25 октября опрос "Пять вопросов" от президента Украины Владимира Зеленского. Тогда украинцам предложили ответить на такие вопросы:

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Финансировала исследование партия "Слуга народа", организацией и проведением опроса занималась компания "Зе медиа". Предварительно глава партии, нардеп Александр Корниенко говорил, что бюджет опроса составил примерно 30 млн грн.

Офис президента подчеркивал, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

НАПК останавливало финансирование "Слуга народа" на III и IV кварталы 2020 года в связи с обращением партии. Общая сумма, от которой отказалась партия, составила более 70 млн грн.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

Теги: госбюджет, доходы, Комитет избирателей Украины, карантин, Алексей Кошель, парламент, имущество, Слуга народа, политическая партия
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