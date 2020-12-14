"Слуга народа" затягивает подачу финансового отчета – Комитет избирателей Украины

Политическая партия "Слуга народа" не предоставила отчет об имуществе и финансовых обязательствах с января по март 2020 года, рассказали в Комитете избирателей Украины.

Политическая партия "Слуга народа" уже семь месяцев не предоставляет финансовый отчет, сообщил в Facebook 14 декабря Комитет избирателей Украины (КИУ).

Политсила не обнародовала отчет об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за первый квартал 2020 года (с января по март). "Слуги" должны были представить его не позднее начала мая. Однако изменения в законе "О политических партиях в Украине" позволили перенести обнародование финотчетов до конца карантина, подчеркнули в комитете.

Остальные парламентские партии, в частности "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Голос", отчитались за указанный период. Документы доступны на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), добавили в КИУ.

Отчет партии должен отображать доходы и расходы за отчетный период, в том числе потраченные средства из госбюджета Украины.

Парламентские партии не должны затягивать с подачей отчета, прикрываясь карантином. Фактически парламентские партии создали для себя особые условия, которые позволили им не подавать отчеты во время карантина, прокомментировал ситуацию вокруг "Слуги народа" глава КИУ Алексей Кошель.

В "Слуге народа" обещали указать в финансовом отчете расходы на проведение всеукраинского опроса 25 октября, но когда он будет, сейчас спрогнозировать невозможно, добавил Кошель. Ранее представители этой партии отказывались назвать сумму, потраченную на проведенный в день местных выборов 25 октября опрос "Пять вопросов" от президента Украины Владимира Зеленского. Тогда украинцам предложили ответить на такие вопросы: