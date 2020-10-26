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Всеукраинский опрос организовала компания "Зе медиа" – Корниенко

Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил, что партия позже раскроет стоимость всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

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Опрос проводился в день местных выборов, 25 октября
Опрос проводился в день местных выборов, 25 октября
Фото: EPA

Всеукраинский опрос в день местных выборов в Украине, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский, проводила компания "Зе медиа". Об этом на брифинге 26 октября рассказал глава партии, нардеп Александр Корниенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Как вы знаете, партия "Слуга народа" взяла на себя финансирование, но чтобы избежать обвинений в предвыборной агитации, мы сознательно отказались от какой-либо организации этого опроса. Его организовала компания, которую мы пригласили. Она называется "Зе медиа". У нее есть полная аккредитация и возможность проводить социологические исследования. Один из основателей – профессиональный социолог", – сказал Корниенко.

Он отметил, что партия работала с этой компанией, в частности, на парламентских выборах в 2019 году.

Корниенко заявил, что опрос не был референдумом и социологическим исследованием.

"Все прошло в рамках действующего законодательства. Все вопросы, волнующие общество, в том числе и по поводу финансирования, мы позже покажем в отчете, потому что еще идет процесс согласования, какой будет эта финальная сумма... Что касается источников происхождения средств, еще раз подчеркиваем, что это не государственное финансирование, потому что мы от него отказались. Это спонсорская помощь наших доноров, которых много", – сказал политик.

Он добавил, что это будет отражено в финансовых отчетах партии.

По его словам, в опросе участвовала "примерно половина тех, кто принял участие в голосовании" на местных выборах.

"То есть до 5 млн граждан приняли участие в этом опросе", – сказал глава партии.

В день местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить на "пять важных вопросов" от Зеленского:

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В партии заявляли, что проведением опроса занималась компания, проводящая социологические опросы, но не называли ее. Финансировала исследование партия "Слуга народа". Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог проголосовать в опросе пять раз

Гражданская сеть "Опора" заявляла, что организация и проведение только полевого этапа такого опроса может стоить примерно около 75 млн грн.

26 октября партия презентовала результаты опроса после анализа 74% анкет. Наибольшую поддержку респондентов получил вопрос о сокращении численности народных депутатов до 300: "за" – 89,6%, "против" – 7,12%.

Теги: местные выборы, Слуга народа, Александр Корниенко, всеукраинский опрос 2020
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