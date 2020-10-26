"Это большой и очень ответственный эксперимент". Координатор об опросе от Зеленского

Артем Гагарин, участник студии "Квартал 95" и координатор всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что вопросы главы государства взбодрили людей и оппонентов "Слуги народа".

Гагарин: Почему сразу идиот? Над этим люди думали, они это для чего-то делали Фото: Артем Гагарін Михайліченко / Facebook

Координатор всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, участник студии "Квартал 95" Артем Гагарин сказал, что обидно слышать об инициативе главы государства слова "Какой идиот это придумал?". Об этом координатор заявил в интервью "Бабель", которое опубликовано 26 октября.

"Очень обидно, когда люди что-то видят. Знаешь, когда приходишь, а тебе: "Кто вам чинил машину?" или "Кто это вас так стриг?" Мне очень не нравится, когда говорят: "Какой идиот это придумал?" Почему сразу идиот? Над этим люди думали, они это для чего-то делали. Все, что происходит, происходит для чего-то", – подчеркнул Гагарин.

На уточняющий вопрос журналиста, какова цель опроса, он сказал, что вопросы от президента "взбодрили людей, взбодрили оппонентов".

"Они все кричать начали, возмущаться, такие все активные стали", – сказал координатор.

На вопрос, считает ли он удачной форму опроса, Гагарин ответил: "Это большой и очень ответственный эксперимент. Такого раньше не было. Посмотрим, что будет на следующих выборах и сколько будет опросов".

В день местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить на "пять важных вопросов" от Зеленского:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Проведением опроса занималась компания, проводящая социологические опросы, финансировала исследование партия "Слуга народа". Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог проголосовать в опросе пять раз.

Результаты опроса обнародуют вечером 26 октября, об этом рассказала замглавы парламентской фракции "Слуга народа", нардеп Евгения Кравчук.