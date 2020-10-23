"Опора" назвала приблизительную стоимость проведения всеукраинского опроса, инициированного Зеленским

На организацию и работу волонтеров для проведения опроса по инициативе президента Украины Владимира Зеленского необходимо потратить не менее 75 млн грн, заявила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Айвазовская: Хантерские компании сейчас проводят рекрутинг людей, которые будут работать у участков Фото: ПРАВО НА ВЛАДУ / Facebook

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" вечером 22 октября назвала приблизительную стоимость всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

По словам Айвазовской, отдельные хантерские компании сейчас проводят рекрутинг людей, которые будут работать у участков. У каждого участка будут работать по несколько человек.

"Так как у них нет кадровых ресурсов на местах, хедхантинг происходит вживую. Берется база реестра неправительственных объединений граждан и звонят всем. Уже не секрет, сколько стоят опросы и сколько получат волонтеры. Эти лица, которые звонят по базам, утверждают, что они заплатят по 1200 грн на руки и заключат гражданско-правовое соглашение подряда... И 40 грн обещают человеку, который приведет другого человека... Я не могу утверждать, что это правдивая информация, но у меня есть знакомые, которым абсолютно доверяю, которые беседовали с этими хедхантерами", – отметила координатор.

Она сказала, что если у участка будут стоять два человека, то выйдет сумма около 75 млн грн "только полевого этапа".

"Еще есть компании, которые обслуживают, и социологические, которые, вероятно, должны проводить чистку данных и фиксировать эти данные", – заявила Айвазовская.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов":

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы.

"Граждане, которые проведут исследования, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-полла. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", – заявили в партии.

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.