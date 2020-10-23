"Опора" назвала приблизительную стоимость проведения всеукраинского опроса, инициированного Зеленским

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" вечером 22 октября назвала приблизительную стоимость всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.
По словам Айвазовской, отдельные хантерские компании сейчас проводят рекрутинг людей, которые будут работать у участков. У каждого участка будут работать по несколько человек.
"Так как у них нет кадровых ресурсов на местах, хедхантинг происходит вживую. Берется база реестра неправительственных объединений граждан и звонят всем. Уже не секрет, сколько стоят опросы и сколько получат волонтеры. Эти лица, которые звонят по базам, утверждают, что они заплатят по 1200 грн на руки и заключат гражданско-правовое соглашение подряда... И 40 грн обещают человеку, который приведет другого человека... Я не могу утверждать, что это правдивая информация, но у меня есть знакомые, которым абсолютно доверяю, которые беседовали с этими хедхантерами", – отметила координатор.
Она сказала, что если у участка будут стоять два человека, то выйдет сумма около 75 млн грн "только полевого этапа".
"Еще есть компании, которые обслуживают, и социологические, которые, вероятно, должны проводить чистку данных и фиксировать эти данные", – заявила Айвазовская.
13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов":
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы.
"Граждане, которые проведут исследования, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-полла. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", – заявили в партии.
Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.