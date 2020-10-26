Шулерство с опросами Зеленского в день выборов не помогло "Слуге народа". Это начало конца данного политического проекта

Народный депутат Украины III, VI, VII cозывов, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины.
Народ отказывается от "слуг"! Это главный предварительный итог выборов.
Кандидаты от провластной партии провалились в городах-миллионниках. Во многих областях у "слуг" третий-четвертый результат.
В целом избранная местная власть в стране будет представлять меньшинство, а не большинство граждан. Примерно 64% избирателей проигнорировали личное волеизъявление.
Это свидетельствует о том, что они разуверились в возможности путем выборов улучшить свою жизнь.
Региональные партии 25 октября откусили от 5% до 7% голосов от общенациональных партий, но сегодня перспективы преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в парламент не имеют.
Шулерство с опросами Зеленского в день выборов не способствовало увеличению количества голосов за "слуг народа". Это, по моему убеждению, начало конца данного политического проекта.
А как фанфарно взлетели!
Но при этом забыли народную мудрость: враньем можно пройти полсвета, но назад не вернешься!
Источник: Журавский на связи / Telegram
Опубликовано с личного разрешения автора