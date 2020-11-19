В "Слуге народа" отказались сообщить, сколько потратили на "Пять вопросов от президента"

В партии "Слуга народа" заявили, что информация о расходах на всеукраинский опрос, проведенный в день местных выборов, будет отражена в финансовом отчете политсилы за IV квартал 2020 года.

Опрос проводили в день местных выборов, 25 октября Фото: EPA

В партии "Слуга народа" на запрос "Украинской правды" отказались назвать сумму, которую потратили на проведенный 25 октября опрос "Пять вопросов от президента". Об этом издание сообщило 19 ноября.

В ответе указано, что заказчиком опроса была "Слуга народа".

В политсиле сослались на закон "О доступе к публичной информации", где указано, что юридическое лицо, которое не является субъектом властных полномочий, должно предоставлять информацию, только если речь идет о бюджетных средствах, а опрос финансировали за счет взносов в поддержку партии.

Партия укажет расходы на проведение опроса в финансовом отчете за IV квартал 2020 года, который подается в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, говорится в сообщении.

В день местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить на "пять важных вопросов" от Зеленского:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Финансировала исследование партия "Слуга народа", организацией и проведением опроса занималась компания "Зе медиа". Предварительно глава партии, нардеп Александр Корниенко говорил, что бюджет опроса составил примерно 30 млн грн.

Офис президента подчеркивал, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог проголосовать в опросе пять раз.

26 октября партия презентовала результаты опроса после анализа 74% анкет. Наибольшую поддержку респондентов получил вопрос о сокращении численности народных депутатов до 300: за – 89,6%, против – 7,12%.

5 ноября в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук заявляла, что окончательные результаты опроса должны были обнародовать на прошлой неделе, с 9-го по 15 ноября, однако пока данные не опубликовали.

В гражданской сети "Опора" оценивали стоимость только полевого этапа опроса "Пять вопросов от президента" приблизительно в 75 млн грн.