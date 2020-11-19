ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В "Слуге народа" отказались сообщить, сколько потратили на "Пять вопросов от президента"

В партии "Слуга народа" заявили, что информация о расходах на всеукраинский опрос, проведенный в день местных выборов, будет отражена в финансовом отчете политсилы за IV квартал 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Опрос проводили в день местных выборов, 25 октября
Опрос проводили в день местных выборов, 25 октября
Фото: EPA

В партии "Слуга народа" на запрос "Украинской правды" отказались назвать сумму, которую потратили на проведенный 25 октября опрос "Пять вопросов от президента". Об этом издание сообщило 19 ноября.

В ответе указано, что заказчиком опроса была "Слуга народа".

В политсиле сослались на закон "О доступе к публичной информации", где указано, что юридическое лицо, которое не является субъектом властных полномочий, должно предоставлять информацию, только если речь идет о бюджетных средствах, а опрос финансировали за счет взносов в поддержку партии.

Партия укажет расходы на проведение опроса в финансовом отчете за IV квартал 2020 года, который подается в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, говорится в сообщении.

В день местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить на "пять важных вопросов" от Зеленского:

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Финансировала исследование партия "Слуга народа", организацией и проведением опроса занималась компания "Зе медиа". Предварительно глава партии, нардеп Александр Корниенко говорил, что бюджет опроса составил примерно 30 млн грн.

Офис президента подчеркивал, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог проголосовать в опросе пять раз.

26 октября партия презентовала результаты опроса после анализа 74% анкет. Наибольшую поддержку респондентов получил вопрос о сокращении численности народных депутатов до 300: за – 89,6%, против – 7,12%.

5 ноября в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук заявляла, что окончательные результаты опроса должны были обнародовать на прошлой неделе, с 9-го по 15 ноября, однако пока данные не опубликовали.

В гражданской сети "Опора" оценивали стоимость только полевого этапа опроса "Пять вопросов от президента" приблизительно в 75 млн грн.

Теги: Владимир Зеленский, местные выборы, Слуга народа, всеукраинский опрос 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Спирс во время отдыха в одежде спрыгнула с обрыва в воду
Спирс во время отдыха в одежде спрыгнула с обрыва в воду
За год рэп-историю Украины от ТНМК на YouTube посмотрели 2,5 млн раз
За год рэп-историю Украины от ТНМК на YouTube посмотрели 2,5 млн раз
"Будем квасить!" Полякова рассказала, чем займется во время "карантина выходного дня"
"Будем квасить!" Полякова рассказала, чем займется во время "карантина выходного дня"
"Это и есть наш миссионерский вклад, даже если мы там будем петь полное дерьмо". Лолита ответила Меладзе на призыв бойкотировать новогодние съемки
"Это и есть наш миссионерский вклад, даже если мы там будем петь полное дерьмо". Лолита ответила Меладзе на призыв бойкотировать новогодние съемки
Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич получил результаты повторного теста на COVID-19
Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич получил результаты повторного теста на COVID-19
Валерий Меладзе посетил больницу, где находятся пациенты с COVID-19
Валерий Меладзе посетил больницу, где находятся пациенты с COVID-19
Партнерша экс-участника "Танцев со звездами" Мельника рассказала, чем будет заниматься после вылета из шоу
Партнерша экс-участника "Танцев со звездами" Мельника рассказала, чем будет заниматься после вылета из шоу
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Наличными в больших сумках. Клуни рассказал, как раздал друзьям по $1 млн
Наличными в больших сумках. Клуни рассказал, как раздал друзьям по $1 млн
Дана Борисова: Артисты оказались за чертой бедности. Артистам нужна помощь
Дана Борисова: Артисты оказались за чертой бедности. Артистам нужна помощь
"Пять месяцев без сна". Джамала поделилась семейными снимками
"Пять месяцев без сна". Джамала поделилась семейными снимками
"Важно успеть ответить на интимные вопросы". Педан рассказал, как нужно воспитывать сына
"Важно успеть ответить на интимные вопросы". Педан рассказал, как нужно воспитывать сына
Фреймут призвала женщин не терять лицо во время карантина
Фреймут призвала женщин не терять лицо во время карантина
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
Остапчук: Бывшая жена не дает возможности спокойно общаться с детьми. Доходит до абсурдных вещей
Остапчук: Бывшая жена не дает возможности спокойно общаться с детьми. Доходит до абсурдных вещей
Экс-супруг утонувшей актрисы Риверы намерен судиться с властями округа, где произошла трагедия
Экс-супруг утонувшей актрисы Риверы намерен судиться с властями округа, где произошла трагедия
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS