"Это не бланки строгой отчетности". В "Слуге народа" прокомментировали фото с "выкинутыми на помойку" бюллетенями опроса Зеленского

Окончательные результаты опроса, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский, обнародуют в ближайшее время, после официальных результатов местных выборов, сообщила пресс-служба "Слуги народа".

Пресс-служба "Слуги народа" в Facebook прокомментировала фото с "выброшенными" бюллетенями опроса, который по инициативе президента Украины Владимира Зеленского состоялся 25 октября.

7 ноября руководитель общественной организации "Украинская Украина" Андрей Смолий обнародовал фото бюллетеней всеукраинского опроса, которые, по его словам, "выкинули на помойку".

"О якобы уничтоженных анкетах по опросу "Пять вопросов от президента". Они не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на "сенсационных" фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты с этого опроса. Среди кучи каких-то квитанций и писем из учетных журналов, других листов бумаги видим несколько бланков, действительно похожих на анкеты. Это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатанные кем-то копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно. Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере", – отметили в партии.

В "Слуге народа" призвали не распространять непроверенную информацию.

"Пожалуйста, проверяйте информацию и не превращайтесь в машины для вброса лжи и отработки агитационных интересов отдельных партий", – говорится в сообщении.

Также в партии уточнили, что уже известны окончательные результаты опроса. Их обнародуют в ближайшее время, после официальных результатов местных выборов.

В день местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить на "пять важных вопросов" от Зеленского:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Финансировала исследование партия "Слуга народа", организацией и проведением опроса занималась компания "Зе медиа". Предварительно глава партии, нардеп Александр Корниенко говорил, что бюджет опроса составил примерно 30 млн грн.

Офис президента подчеркивал, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог проголосовать в опросе пять раз.

26 октября партия презентовала результаты опроса после анализа 74% анкет. Наибольшую поддержку респондентов получил вопрос о сокращении численности народных депутатов до 300: за – 89,6%, против – 7,12%.