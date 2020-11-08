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"Выкинули на помойку". В соцсети опубликовали фото утилизированных бюллетеней опроса Зеленского

Руководитель общественной организации "Украинская Украина" Андрей Смолий опубликовал фотографии бюллетеней всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Всеукраинский опрос провели 25 октября, в день местных выборов
Всеукраинский опрос провели 25 октября, в день местных выборов
Фото: Андрій Смолій / Facebook

В интернете появились фотографии партии утилизированных бюллетеней всеукраинского опроса, проведеного по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Фотографии опубликовал 7 ноября в Facebook руководитель общественной организации "Украинская Украина" Андрей Смолий.

"Зеленскому "важно" ваше мнение. Очень "важные" пять вопросов. Так важны, что этот хлам просто выбросили на помойку. Так же как до сих пор нет окончательных результатов фейкового опроса, который нужен был, чтобы легитимизировать хотелки определенных олигархов и кремлевских сил", – отметил Смолий.

Он считает, что президенту и власти безразлично мнение абсолютного большинства украинцев.

Автор публикации не уточнил, где были найдены бюллетени.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3494406100597167&id=100000834337338

В день местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить на "пять важных вопросов" от Зеленского:

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Финансировала исследование партия "Слуга народа", организацией и проведением опроса занималась компания "Зе медиа". Предварительно глава партии, нардеп Александр Корниенко говорил, что бюджет опроса составил примерно 30 млн грн.

Офис президента подчеркивал, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог проголосовать в опросе пять раз.

26 октября партия презентовала результаты опроса после анализа 74% анкет. Наибольшую поддержку респондентов получил вопрос о сокращении численности народных депутатов до 300: за – 89,6%, против – 7,12%.

Окончательные результаты опроса будут обнародованы на следующей неделе, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, всеукраинский опрос 2020
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