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В Окружной админсуд Киева подали иск об отмене результатов опроса Зеленского

В Окружном административном суде Киева решают вопрос об открытии производства по иску об отмене результатов всеукраинского опроса, который был проведен 25 октября.

В "Слуге народа" обещают обнародовать результаты всеукраинского опроса на следующей неделе
В "Слуге народа" обещают обнародовать результаты всеукраинского опроса на следующей неделе
Фото: ЕРА

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа". Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить результаты проведенного опроса, инициированного Владимиром Зеленским, которое состоялось 25 октября 2020 года во время местных выборов", – отмечено в сообщении.

По информации ОАСК, истец считает, что результаты опроса могут исказить мысль украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность страны.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

В день местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить на "пять важных вопросов" от Зеленского:

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Финансировала исследование партия "Слуга народа", организацией и проведением опроса занималась компания "Зе медиа". Предварительно глава партии, нардеп Александр Корниенко говорил, что бюджет опроса составил примерно 30 млн грн.  

Офис президента подчеркивал, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог проголосовать в опросе пять раз

26 октября партия презентовала результаты опроса после анализа 74% анкет. Наибольшую поддержку респондентов получил вопрос о сокращении численности народных депутатов до 300: "за" – 89,6%, "против" – 7,12%.

Окончательные результаты опроса будут обнародованы на следующей неделе, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук.

Теги: Владимир Зеленский, Слуга народа, Окружной админсуд Киева, иск, ОАСК, всеукраинский опрос 2020
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