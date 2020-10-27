В "Слуге народа" назвали примерный бюджет опроса Зеленского

По словам главы партии "Слуга народа", нардепа Александра Корниенко, окончательная стоимость проведения всеукраинского опроса, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский, еще не посчитана, но речь идет о цифре примерно в 30 млн грн.

Корниенко: Эта цифра намного ближе к реальности, чем 100 млн грн, о которых много на этой неделе говорили Фото: Слуга Народу / Facebook

Финальный бюджет всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, составил примерно 30 млн грн. Об этом в эфире канала ICTV рассказал глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко.

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская сказала, что гражданская сеть считала бюджет опроса, исходя из суммы, которую платили волонтерам за работу: "Мы рассчитали на почти 30 тыс. участков: по два человека, с уплатой налогов, – тогда бюджет 103 млн грн. А если речь идет о реальном количестве волонтеров, которые стояли возле участков, – вероятно, ожидали, что будет больше, – в целом по стране покрыто было около 55% участков с погрешностью в 4%. В итоге бюджет финальный должен был быть до 30 млн грн".

Корниенко сказал, что финальная заявка по бюджету от подрядчика еще не поступала.

"Но эта цифра намного ближе к реальности, чем 100 млн грн, о которых много на этой неделе говорили. [...] В районе 30 млн грн", – ответил Корниенко.

В день местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить на "пять важных вопросов" от Зеленского:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Финансировала исследование партия "Слуга народа", организацией и проведением опроса занималась компания "Зе медиа". Офис президента подчеркивал, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог проголосовать в опросе пять раз.

26 октября партия презентовала результаты опроса после анализа 74% анкет. Наибольшую поддержку респондентов получил вопрос о сокращении численности народных депутатов до 300: "за" – 89,6%, "против" – 7,12%.