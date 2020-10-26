Корниенко заявил, что Рада может начать рассматривать сокращение числа нардепов до 300 на текущей сессии

Одним из вопросов, который задали украинцам в рамках всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, был: "Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?" Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко сказал, что парламент может вскоре заняться рассмотрением этого вопроса.

Корниенко: Постепенно мы обязательно так или иначе дадим ход всем вопросам, которые люди поддержали в ходе опроса Фото: Слуга Народу / Facebook

Верховная Рада может до конца текущей сессии заняться вопросом сокращения числа народных депутатов. Об этом на брифинге 26 октября заявил председатель партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Политик комментировал результаты всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, одним из вопросов которого был: "Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?"

"Какой-то авральной истории, что сейчас срочно по этим вопросам пять законов и так далее... Я не думаю, что это может быть. Но постепенно мы обязательно так или иначе дадим ход всем вопросам, которые люди поддержали. Начнем, наверное, с сокращения количества депутатов. Я думаю, что это вопрос, возможно, даже горизонта этой сессии, которая будет длиться до февраля", – сказал депутат.

Он заявил, что сроки рассмотрения будут зависеть от того, как будет работать Рада в условиях эпидемии COVID-19.

В день местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить на "пять важных вопросов" от Зеленского:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог проголосовать в опросе пять раз.

Корниенко 26 октября рассказал, что организацией и проведением опроса занималась компания "Зе медиа" а профинансировала его партия "Слуга народа". По его словам, точная его стоимость еще не известна, но политсила укажет расходы в финансовой отчетности.

Гражданская сеть "Опора" заявляла, что организация и проведение только полевого этапа такого опроса может стоить примерно около 75 млн грн.

26 октября партия презентовала результаты опроса после анализа 74% анкет. Наибольшую поддержку респондентов получил вопрос о сокращении численности народных депутатов до 300: "за" – 89,6%, "против" – 7,12%.